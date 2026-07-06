Copiii și tinerii - ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești

Data: 06 Iulie 2026

Cu aleasă bucurie părintească, vă adresăm un cuvânt de binecuvântare la începutul celei de‑a XVII‑a ediții a Programului de tabere „ARC”, organizat anual de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Participarea tinerilor ortodocși români din diasporă la acest program exprimă dorința acestora de a păstra vie legătura cu rădăcinile, cu limba română, cu credința strămoșească și cu valorile care au hrănit de‑a lungul timpului sufletul poporului nostru.

Oameni de cultură, precum Nicolae Iorga, George Enescu și Constantin Brâncuși, dar și mari păstori de suflete, precum Mitropolitul Visarion Puiu sau Episcopul Vasile Leu, alături de mulți alți preoți care au slujit românilor din afara frontierelor, au arătat că depărtarea de țară nu înseamnă înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Prin lucrarea lor, aceștia au făcut cunoscute valorile românești în diasporă și au arătat faptul că Biserica este un loc al comuniunii vii cu poporul român pentru cei care, permanent sau temporar, locuiesc departe de țară.

Pentru fiecare român, patria nu este doar locul în care s‑a născut, ci și spațiul în care istoria, credința, cultura și memoria înaintașilor se întâlnesc. Chiar dacă mulți dintre dumneavoastră ați crescut sau trăiți departe de România, aceasta rămâne parte din identitatea proprie. Limba pe care o vorbiți în familie, tradițiile pe care le păstrați, rugăciunea rostită împreună cu cei dragi și iubirea pentru neamul românesc sunt punți care vă apropie necontenit de țara părinților și bunicilor voștri.

Taberele „ARC” vă oferă prilejul de a descoperi frumusețea României, bogăția patrimoniului ei spiritual și cultural, dar și de a lega prietenii care pot dăinui peste ani. Întâlnirea cu alți tineri români veniți din diferite zone ale lumii vă ajută să înțelegeți că, dincolo de distanțele geografice, vă unește aceeași moștenire de credință, de limbă și de cultură. Aceste legături sunt deosebit de prețioase, deoarece ele pot deveni începutul unor conlucrări, al unor proiecte comune și al unei comunități românești tot mai puternice și mai unite.

De aceea, vă îndemnăm să folosiți aceste zile pentru a cunoaște oameni, locuri și tradiții, pentru a vă face prieteni în România și pentru a păstra aceste prietenii și după încheierea taberelor. Astfel, legătura voastră cu țara nu va rămâne doar una afectivă, ci va deveni una vie și statornică, întemeiată pe comuniune, pe dialog și pe dorința de a construi împreună un viitor mai bun. România are nevoie de dragostea și de implicarea tuturor fiilor săi, oriunde s‑ar afla aceștia.

În contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), recunoscând astfel rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în formarea și păstrarea identității creștine, vă îndemnăm să prețuiți darul familiei voastre, întrucât familia creștină continuă să fie locul privilegiat al cultivării credinței, al educației morale și al transmiterii valorilor spirituale către noile generații.

Familia este primul loc în care învățăm iubirea, credința, respectul, solidaritatea și responsabilitatea. Ea este locul în care limba română se transmite firesc din generație în generație, unde tradițiile sunt păstrate cu dragoste și unde credința se cultivă prin rugăciune și prin exemplul părinților și al bunicilor.

Biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: educația creștină a copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie, depășirea dificultăților și întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei.

De aceea, oriunde v‑ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine. Prin comportamentul vostru, prin seriozitate, prin bunătate și prin respectul față de ceilalți, puteți face cunoscute frumusețea sufletului românesc și bogăția spiritualității noastre ortodoxe. În același timp, să păstrați mereu deschisă calea întoarcerii către România, vizitând‑o ori de câte ori aveți prilejul și cultivând legături trainice cu oamenii și locurile pe care le veți cunoaște în aceste zile.

Patriarhia Română adresează mulțumiri tuturor instituțiilor și autorităților statului român active în organizarea și desfășurarea acestui program esențial pentru unitatea românilor de pretutindeni și, în mod special, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pentru promovarea și susținerea acestei lucrări deosebit de importante.

Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților ocrotitori ai neamului românesc, să vă binecuvânteze pașii, să vă dăruiască bucurie, sănătate, înțelepciune și prietenii curate. Fie ca această experiență să vă întărească dragostea pentru credință, pentru familie și pentru România.

Cu părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj adresat cu prilejul deschiderii Programului de tabere „ARC”, ediţia a XVII‑a, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și dedicat copiilor și tinerilor români din afara frontierelor țării, la Cercul Militar Național din București, luni, 6 iulie 2026.