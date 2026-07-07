Programul de Tabere „ARC”, la ediţia a 17‑a

Cea de‑a 17‑a ediție a Programului de Tabere „ARC” a debutat luni, 6 iulie 2026, la Cercul Militar Național din București, printr‑o ceremonie oficială de deschidere. Programul este finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar aproximativ 9.000 de copii și tineri români din afara granițelor țării vor petrece o săptămână de vacanță în România. La deschiderea oficială au participat numeroși copii și tineri, alături de reprezentanți ai principalelor instituții ale statului.

Programul de Tabere „ARC” 2026, finanțat și susținut de statul român prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, se desfășoară în perioada 30 iunie - 1 septembrie 2026. Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din orașul Bălan, județul Harghita. Deschiderea oficială a programului a reunit reprezentanți ai Guvernului României, membri ai Parlamentului, președinți ai consiliilor județene, prefecți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale României în străinătate, precum și ai cultelor religioase.

Cristina‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a explicat scopul programului.

„Pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Taberele «ARC» reprezintă un proiect de suflet, unul cu tradiție, care, de‑a lungul anilor, a reușit să aducă acasă zeci de mii de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice. Atunci când spun «acasă», mă refer la sentimentul pe care ne dorim să îl trăiască fiecare copil care ajunge în România. Ne dorim ca ei să descopere locurile despre care au auzit doar de la părinți și bunici, să învețe mai bine limba română, să cunoască tradițiile și valorile noastre, să lege prietenii și să plece de aici cu convingerea că România este și va rămâne casa lor. Dincolo de cifre, de serii și de organizare, fiecare copil care vine în Taberele «ARC» înseamnă o legătură păstrată vie cu România. Iar pentru noi, acesta este adevăratul indicator al succesului. Este dovada că mii de copii și tineri doresc să vină în România pentru a‑și cunoaște rădăcinile și pentru a‑și întări legăturile cu țara”, a explicat Cristina‑Lavinia Arnăutu pentru TRINITAS TV.

Ana‑Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni, în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din Administrația Prezidențială a României, a explicat că limba română este cheia păstrării identității naționale: „Când păstrăm limba română, păstrăm și legătura dintre generații. Păstrăm amintirile unei familii, valorile ei și sentimentul că, oriunde ne‑am afla, există un loc căruia îi aparținem. Aveți un privilegiu pe care mulți copii din lume nu îl au. Creșteți între culturi, vorbiți două limbi și înțelegeți două moduri de a privi lumea. Acest lucru nu vă împarte identitatea, ci, dimpotrivă, o îmbogățește. Fiecare limbă pe care o cunoașteți vă va deschide o nouă ușă. Limba română vă deschide însă și o fereastră către propria voastră identitate”.

În continuare, cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Copii și tinerii - ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești”, a fost citit de părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Departamentul Comunități românești externe al Sectorului relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române.

Tinerii prezenți la eveniment au primit și un cuvânt de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a apreciat sprijinul constant pe care copiii români din Serbia îl primesc din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

„Avem și noi copii care participă la acțiunile dumneavoastră dedicate tinerilor și, pentru aceasta, vă mulțumim. Numărul lor este în continuă creștere și încă descoperă acest program. Vă dorim să aveți realizări cât mai frumoase și să cooperăm în continuare în direcțiile în care este nevoie de sprijinul statului român, pentru că fără el foarte multe lucruri importante pentru comunitate nu s‑ar întâmpla”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, au luat cuvântul și Clara‑Alexandra Volintiru, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; colonel Cristian Popovici, șeful Direcției de informare și relații publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale; Constantin‑Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, și Gheorghe‑Florin Cârciu, membru al Parlamentului European.

Evenimentul s‑a încheiat printr‑un program artistic, pregătit de mai multe ansambluri de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice din afara frontierelor țării.