Mesaj de condoleanțe la trecerea din această lume a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Anastasie al Albaniei

București, 25 ianuarie 2025

Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Albaniei,

Am primit, cu adâncă tristețe, vestea trecerii din această lume a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii, o bine-cunoscută personalitate a Ortodoxiei contemporane și un prieten apropiat al Bisericii Ortodoxe Române.

În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, adresăm sincere condoleanțe membrilor Sfântului Sinod și întregii Biserici Ortodoxe a Albaniei.

Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care este Învierea și Viața (Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Arhiepiscopului Anastasie în lăcașurile sfinților bineplăcuți Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Bucharest, 25 January 2025

To the Holy Synod of the Orthodox Church of Albania

It is with deep sadness that we received the news about the passing from this world of our beloved brother in Christ, Archbishop of Tirana, Durrës, and All Albania, Anastasios of blessed memory, a well-known personality of contemporary Orthodoxy and a close friend of the Romanian Orthodox Church.

On behalf of the hierarchs, clergy, and faithful of the Romanian Orthodox Church, we extend heartfelt condolences to the members of the Holy Synod and to the entire Orthodox Church of Albania.

At the same time, we pray our Lord Jesus Christ, Who is the resurrection and the life (John 11, 25), to rest the soul of Archbishop Anastasios in the dwelling places of His beloved saints, where there is no pain, nor sorrow, nor suffering, but life everlasting.

May his memory be eternal from generation to generation!

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church