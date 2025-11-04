140 de ani de la ridicarea bisericii din Parohia Borlova

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările interioare la biserica parohială din Borlova, județul Caraș‑Severin, la 140 de ani de la ridicarea ei. Ierarhul a săvârșit slujba de sfințire, după care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie.

La slujbele săvârșite la biserica din Parohia Borlova, răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La acest moment de împlinire au participat autorități locale, numeroși credincioși, dar și foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în port popular.

Pentru misiunea ce o desfășoară în această parohie, părintele paroh Virgil Voinea a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a 2‑a pentru clerici. Tot cu această ocazie, primarul comunei Turnu Ruieni, Cosmin Belci, a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a 2‑a pentru mireni. De asemenea, tuturor ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș Preasfințitul Părinte Episcop Lucian le‑a oferit diplome de recunoștință.

Primarul i‑a oferit Părintelui Episcop o plachetă aniversară la împlinirea a 140 de ani de la ridicarea bisericii.

„Biserica din Borlova a fost ridicată chiar în anul 1885, când Biserica Ortodoxă Română a dobândit autocefalia. În acest an centenar sărbătorim 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie și iată, noi, aici, în sud‑vestul României, în Banatul de Munte, la Borlova, sărbătorim 140 de ani de la ridicarea acestei preafrumoase biserici, a 4‑a biserică din această comunitate, pentru că înaintea acestui lăcaș de închinare au mai existat trei biserici. Îl felicităm pe părintele paroh și protopop Virgil Voinea, care de 18 ani slujește aici și se află într‑o conlucrare frumoasă și fructuoasă atât cu bunii credincioși din acest sat, cât și cu autoritățile locale, și îi felicităm, de asemenea, pe domnul primar și pe toți membrii Consiliului parohial și Comitetului parohial, pentru că, într‑adevăr, observăm că această parohie și întreaga comună Turnu‑Ruieni «s‑a schimbat la față» în ultima perioadă»”, a subliniat Episcopul Caransebeșului.

După Sfânta Liturghie, clericii și credincioșii au mers în procesiune până în mijlocul satului, unde Părintele Episcop Lucian a sfințit și o troiță din marmură ridicată aici, precum și două busturi, a preotului Elisei Drăgălina, ctitor al bisericii și a omului politic și de cultură Patriciu Dragalina, ambii fii ai satului.

Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” din Borlova s‑a ridicat între anii 1875 și 1885, fiind sfinţită în 1886 de către arhimandritul Filaret Musta. Ea a fost zidită din piatră şi cărămidă arsă, în stil baroc, și a fost pictată în ulei în 1903 de către pictorul Ion Zaicu, sub păstorirea preotului Elisei Drăgălina.