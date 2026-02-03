32 de ani de arhierie pentru Episcopul Sloboziei și Călărașilor

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a împlinit luni, 2 februarie 2026, 32 de ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Evenimentul a fost aniversat prin rugăciune la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița.

La acest moment aniversar, PS Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din orașul Slobozia, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; clerici consilieri eparhiali și inspectori eparhiali, părinții exarhi ai așezămintelor monahale, respectiv părinții protoierei. La slujbă au fost prezenți clerici și credincioși din această eparhie.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu în viața și activitatea PS Părinte Episcop Vincențiu în cei 32 de ani de slujire arhierească. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijat de pr. prof. Iulian Turtoi, potrivit sfesc.ro. În această zi, ierarhul l‑a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Antim Moțoi, pe seama Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum la această zi aniversară pentru Părintele Episcop Vincențiu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre roadele duhovnicești pe care le primim de la Mântuitorul Iisus Hristos în timpul vieții. A mulțumit părinților consilieri, inspectori și protopopi pentru prezența la acest moment aniversar și pentru bucuria comuniunii în slujire.

La eveniment au fost prezente și autoritățile locale din județele Ialomița și Călărași.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a fost hirotonit întru arhiereu în data de 2 februarie 1994 de un sobor de ierarhi condus de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou din București. Preasfinția Sa a fost întronizat ca Episcop al Sloboziei și Călărașilor în data de 28 iunie 2009.