4.000 de copii și tineri au participat la evenimentul muzical „Cântările Cerului”

Aproximativ 4.000 de copii și tineri din 33 de județe ale țării și din diasporă, reuniți în cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, au concertat sâmbătă, 11 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj‑Napoca, în cadrul evenimentului „Cântările Cerului”, ediția a III‑a, inițiat și organizat de Organizația creștină „Agape”.

Manifestarea, unică în România, a constat în interpretarea de pricesne și cântări religioase în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului, precum și în promovarea credinței autentice și a valorilor morale în viața tinerilor. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și a peste 5.000 de spectatori, cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România a interpretat pricesne și cântări religioase, majoritatea făcând parte din tezaurul de cântări al Asociaţiei misionare „Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Alături de cei aproximativ 4.000 de copii și tineri coriști, dirijați de părintele Ciprian Taloș de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj‑Napoca, au susținut momente artistice şi alţi interpreţi consacraţi.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare și a adresat un cuvânt de învățătură, apoi i‑a felicitat pe participanți și pe organizatori, apreciind caracterul misionar și mărturisitor al evenimentului.

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat importanța acestei manifestări în formarea spirituală a tinerilor, numind evenimentul „o lucrare misionară a Bisericii, care este vie și dătătoare de viață”.

Liviu Baltă, realizator și inițiator al evenimentului muzical „Cântările Cerului” și director executiv al Organizației creștine „Agape”, a vorbit despre rolul și importanța manifestării, subliniind că ea are atât un caracter misionar, cât și unul caritabil.