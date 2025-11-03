A început cea de‑a doua ediție a Festivalului de film creștin „Quo Vadis”

Luna noiembrie a început la Iași sub semnul filmului, cu proiecții de lungmetraje și documentare în cadrul Festivalului „Quo Vadis”, unicul eveniment din țară dedicat cinematografiei creștine. Cea de‑a doua ediție a început sâmbătă după‑amiază, 1 noiembrie 2025, la Ateneul Național din Iași.

Festivalul internațional de film creștin „Quo Vadis” a început în prima zi a lunii noiembrie cu patru proiecții de lungmetraje și documentare, derulate la Muzeul Mitropolitan și la Ateneul din Tătărași. Tot atunci a avut loc și difuzarea filmului „Sfântul Nectarie. Nectarul Iertării”, realizat de TRINITAS TV în colaborare cu Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania.

Gala de deschidere a celei de‑a doua ediții a avut loc sâmbătă, de la ora 16:00, la Ateneul Național, unde au luat cuvântul organizatorii evenimentului, reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, precum și invitați din partea instituțiilor culturale din municipiu. Un mesaj de binecuvântare a fost transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin intermediul Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Un moment important al Festivalului „Quo Vadis” a fost decernarea premiilor pentru scenariile de scurtmetraj, selectate în urma concursului de scenarii pe tema „Iertare”.

Directorul artistic Elena Dulgheriu a oferit Premiul I domnului Cristian Dinu, pentru scenariul „Iertarea”. Premiul al II‑lea a fost acordat Arabelei Bondarenco, pentru scenariul „La marginea sufletului”, iar Premiul al III‑lea i‑a revenit domnului Gabriel Andronache, pentru scenariul „Așteptarea”.

„Ne pune pe toți pe calea identificării unui alt răspuns la aceeași întrebare, întrebarea Quo Vadis? - Încotro?, iar răspunsul pe care îl găsim anul acesta este Iertarea, iertarea de care avem cu toții nevoie, mai ales în această perioadă convulsionată. Anul acesta, este o parte a publicului care revine, dar și o parte a publicului care ni se adaugă pentru prima dată în acest pelerinaj frumos, spre deslușirea unor înțelesuri care ne ajută să ne atingem scopul: sfințirea vieții. Filmele din acest festival vorbesc despre asta, vorbesc despre iertare, despre modul în care noi ne putem sfinți viața. Spre deosebire de anul trecut, am încercat să oferim proiecții de filme în mai puține săli pentru a da posibilitatea publicului să vizioneze cât mai multe filme. Avem 21 de creații cinematografice din Serbia, Anglia, Austria, Italia, Spania și România, precum și peste 30 de invitați, cineaști, istorici și critici de film, artiști vizuali și compozitori, toți aceștia veniți la Iași pentru că iubesc filmul de expresie creștină. Ca noutate, ediția aceasta am avut un concurs de scenarii de scurtmetraj, care a fost premiat în cadrul Galei de deschidere. De asemenea, o altă noutate este Concertul vocal‑simfonic Poveste despre noi: muzică de film și animație în nisip”, ne‑a declarat Cătălin Jeckel, producătorul festivalului.

În continuarea galei a fost proiectat, în premieră europeană absolută, filmul Nebun pentru Hristos, regizat de Josh David Jordan. Lungmetrajul prezintă povestea unui sfânt atipic: un călugăr dintr‑o mănăstire de pe coasta Texasului îmbrățișează viața de sfânt nebun pentru Hristos.

La finalul proiecției, publicul prezent a discutat cu echipa de producție a filmului, dimpreună cu regizoul american.

În această perioadă, Iașiul va prezenta numeroase creații și producții cinematografice creștine. Evenimentul promovează valori precum credința, dragostea, unitatea, smerenia și încurajează arta cinematografică să devină un instrument de creștere spirituală, de reflecție morală și transformare personală.

