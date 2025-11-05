Acțiune de donare de sânge la Clubul Sportiv Rapid București

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, campania umanitară de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” Campania a debutat în data de 3 iunie 2025, cu o acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge.

Următoarea acțiune din cadrul campaniei va avea loc în data de 10 noiembrie 2025, fiind găzduită de stadionul Clubului Sportiv Rapid București, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Alte activități de donare de sânge din acest an s‑au desfășurat la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, la Centrul Medical Master, precum și la Parohia „Înălțarea Domnului” din București.