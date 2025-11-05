Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acțiune de donare de sânge la Clubul Sportiv Rapid București

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 05 Noiembrie 2025

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, campania umanitară de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” Campania a debutat în data de 3 iunie 2025, cu o acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge.

Următoarea acțiune din cadrul campaniei va avea loc în data de 10 noiembrie 2025, fiind găzduită de stadionul Clubului Sportiv Rapid București, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Alte activități de donare de sânge din acest an s‑au desfășurat la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, la Centrul Medical Master, precum și la Parohia „Înălțarea Domnului” din București.

 

