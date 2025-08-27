Activitate de reintegrare socială la Penitenciarul Deva

Parohia „Buna Vestire”-Glodghilești din Protopopiatul Deva a găzduit în Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, o activitate cu caracter educativ și spiritual, la care au participat șapte persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Deva.

Evenimentul a fost organizat de preotul capelan al penitenciarului, Alexandru Fleșer, și preotul paroh al Parohiei Glodghilești, Alexandru Ardelean.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de cele șapte persoane private de libertate. Activitatea a fost o continuare a „proiectului-pilot privind implicarea preoților din parohii în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate”, ce s‑a desfășurat la finalul anului trecut, în Penitenciarul Deva, proiect în cadrul căruia preotul Alexandru Ardelean a susținut o conferință cu tema „Fiul risipitor - model de pocăință”.

Întâlnirea a avut drept scop promovarea valorilor creștine și sprijinirea procesului de reintegrare socială a persoanelor aflate în detenție. Aceştia au luat parte la momente de rugăciune și reflecție şi au ascultat cuvântul de învățătură al celor doi preoți.

Părintele Alexandru Fleșer a evidențiat rolul credinței în formarea unui nou început și a transmis mesajul că libertatea interioară poate fi dobândită prin apropierea de Dumnezeu. La rândul său, părintele Alexandru Ardelean a subliniat deschiderea comunității parohiale față de astfel de inițiative, arătând că Biserica este chemată să ofere sprijin și îndrumare tuturor celor care doresc schimbare și împăcare sufletească. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de respect și responsabilitate, constituind un exemplu de bună colaborare între Biserică și instituțiile statului, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie și al reintegrării acestora în societate.