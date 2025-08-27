Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activitate de reintegrare socială la Penitenciarul Deva

Galerie foto (4)
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 27 August 2025

Parohia „Buna Vestire”-Glodghilești din Protopopiatul Deva a găzduit în Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, o activitate cu caracter educativ și spiritual, la care au participat șapte persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Deva.

Evenimentul a fost organizat de preotul capelan al penitenciarului, Alexandru Fleșer, și preotul paroh al Parohiei Glodghilești, Alexandru Ardelean.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de cele șapte persoane private de libertate. Activitatea a fost o continuare a „proiectului-pilot privind implicarea preoților din parohii în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate”, ce s‑a desfășurat la finalul anului trecut, în Penitenciarul Deva, proiect în cadrul căruia preotul Alexandru Ardelean a susținut o conferință cu tema „Fiul risipitor - model de pocăință”.

Întâlnirea a avut drept scop promovarea valorilor creștine și sprijinirea procesului de reintegrare socială a persoanelor aflate în detenție. Aceştia au luat parte la momente de rugăciune și reflecție şi au ascultat cuvântul de învățătură al celor doi preoți.

Părintele Alexandru Fleșer a evidențiat rolul credinței în formarea unui nou început și a transmis mesajul că libertatea interioară poate fi dobândită prin apropierea de Dumnezeu. La rândul său, părintele Alexandru Ardelean a subliniat deschiderea comunității parohiale față de astfel de inițiative, arătând că Biserica este chemată să ofere sprijin și îndrumare tuturor celor care doresc schimbare și împăcare sufletească. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de respect și responsabilitate, constituind un exemplu de bună colaborare între Biserică și instituțiile statului, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie și al reintegrării acestora în societate.

 

