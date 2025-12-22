Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activități ale voluntarilor Asociației „Studenți pentru viață”

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 22 Decembrie 2025

Voluntari ai Asociației „Studenți pentru viață” au adus bucuria colindelor în mai multe instituții din Capitala României, în cadrul proiectului „Sărbători pentru toți”, ajuns anul acesta la cea de‑a 11‑a ediție. Prin această inițiativă, desfășurată pe parcursul mai multor zile din luna decembrie, ei au reușit să dăruiască zâmbete și alinare celor aflați în suferință.

Aceștia au vestit Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”; Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu‑Rusescu”; Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”; Spitalul Clinic Colțea; Așezământul social „Christiana”; Cantina socială „Sfânta Muceniță Filofteia”; Centrul de zi de prevenire a separării copilului de familie „Patrocle”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Capitală; Centrul de plasament „Pinocchio”, din cadrul DGASPC Sector 3 Capitală; Complexul de Servicii „Casa noastră”, din cadrul DGASPC Sector 3 Capitală; Complexul de Servicii „Floare de Crin”, din cadrul DGASPC Sector 3 Capitală; Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar „Sfântul Dimitrie”. Totodată, colindătorii au ajuns și la bisericile bucureștene „Sfântul Spiridon”‑Nou; Parohia „Sfântul Grigorie Palama” și Biserica „Sfântul Nicolae”‑Cățelu.

Teodora Diana Paul, președinta Asociației „Studenților pentru Viață” București, a vorbit despre importanța proiectului desfășurat în Capitală.

„Acest proiect își propune să aducă bucurie în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos persoanelor vulnerabile aflate în spitale, celor care se află în centre sociale sau de plasament. Încercăm să le oferim din puținul pe care îl avem, în primul rând să vestim Nașterea Fiului lui Dumnezeu prin colindele tradiționale, care este o mângâiere pentru noi toți în această perioadă. Pe lângă colinde, am adus copiilor daruri, pentru că marea majoritate a copiilor care nu au unul dintre părinți, un mediu cald pe care să îl numească «acasă» sau resurse materiale nu se pot bucura de Crăciun. Prin acest gest mic, ca o picătură într‑un ocean, pe care îl facem în această perioadă prin proiectul «Sărbători pentru toți», încercăm să le încălzim inimile”, a spus președinta „Studenți pentru viață”‑București.

 

Citeşte mai multe despre:   voluntar  -   Asociaţia Studenţi pentru Viaţă  -   colind
