Activităţi catehetice în Episcopia Covasnei şi Harghitei

În cadrul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), Episcopia Covasnei și Harghitei, prin Sectorul catehetic și pentru activități cu tineretul, a desfășurat, la nivel eparhial, activitățile specifice Concursului național catehetic, ediția a XVIII‑a, intitulat „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Grupurile catehetice parohiale din cuprinsul eparhiei, coordonate de preoți și sprijinite de cadre didactice, au desfășurat activități formative menite să evidențieze învățătura Bisericii despre familia creștină, ca spațiu al comuniunii, al formării duhovnicești și al cultivării iubirii jertfelnice. De asemenea, tematica a prilejuit aprofundarea rolului și misiunii femeii creștine în lumina modelelor oferite de Tradiția Bisericii.

La această etapă au participat 13 proiecte catehetice din cele patru protopopiate ale eparhiei. În urma procesului de evaluare, care a avut loc la sediul Centrului eparhial din Miercurea‑Ciuc, au fost desemnate proiectele câștigătoare: premiul I - Grupul catehetic „Tinerii lui Paisie” din Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul”‑Ciumernic, Protopopiatul Buzăul Transilvan, având ca partener Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, și coordonatori de proiect: pr. paroh Claudiu Lihor şi profesoara de religie Alemănuța Sorina Lihor, cu proiectul „Biserica de acasă: Candela Credinței între Bunici, Părinți și Copii”; premiul II - Parohia Toplița II și VI, Protopopiatul Călimani; premiul III - Parohia „Sfântu Gheorghe”‑II, Protopopiatul Sfântu Gheorghe. Proiectul clasat pe locul I la etapa eparhială va reprezenta Episcopia Covasnei și Harghitei la festivitatea de premiere organizată în data de 21 mai, la Patriarhia Română.