Activităţi catehetice în Episcopia Covasnei şi Harghitei

Un articol de: Arhid. Puiu‑Tudor Ioan - 07 Mai 2026

În cadrul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), Episcopia Covasnei și Harghitei, prin Sectorul catehetic și pentru activități cu tineretul, a desfășurat, la nivel eparhial, activitățile specifice Concursului național catehetic, ediția a XVIII‑a, intitulat „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Grupurile catehetice parohiale din cuprinsul eparhiei, coordonate de preoți și sprijinite de cadre didactice, au desfășurat activități formative menite să evidențieze învățătura Bisericii despre familia creștină, ca spațiu al comuniunii, al formării duhovnicești și al cultivării iubirii jertfelnice. De asemenea, tematica a prilejuit aprofundarea rolului și misiunii femeii creștine în lumina modelelor oferite de Tradiția Bisericii.

La această etapă au participat 13 proiecte catehetice din cele patru protopopiate ale eparhiei. În urma procesului de evaluare, care a avut loc la sediul Centrului eparhial din Miercurea‑Ciuc, au fost desemnate proiectele câștigătoare: premiul I - Grupul catehetic „Tinerii lui Paisie” din Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul”‑Ciumernic, Protopopiatul Buzăul Transilvan, având ca partener Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, și coordonatori de proiect: pr. paroh Claudiu Lihor şi profesoara de religie Alemănuța Sorina Lihor, cu proiectul „Biserica de acasă: Candela Credinței între Bunici, Părinți și Copii”; premiul II - Parohia Toplița II și VI, Protopopiatul Călimani; premiul III - Parohia „Sfântu Gheorghe”‑II, Protopopiatul Sfântu Gheorghe. Proiectul clasat pe locul I la etapa eparhială va reprezenta Episcopia Covasnei și Harghitei la festivitatea de premiere organizată în data de 21 mai, la Patriarhia Română. 

 

  Cerc pastoral la Parohia „Sfinții Voievozi" din Urlați
    Parohia „Sfinții Voievozi” din Protoieria Urlați, județul Prahova, a fost marți, 5 mai,  gazda unei întâlniri a preoților din cadrul cercului pastoral al protoieriei, organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine. Evenimentul a debutat cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și de Taina Sfântului Maslu, oficiate de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși prahoveni.  Din sobor au făcut parte părintele Florin-Ciprian Petre, secretar în cadrul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române; părintele Ionuț Negoiță, protopop al Protoieriei Urlați; părintele ieromonah Calinic Costescu, de la Schitul Măgureanu din București, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul protoieriei. Cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au închinat cu evlavie la moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou păstrate spre cinstire în biserică. „Momentul a avut o încărcătură emoționantă deosebită prin participarea părintelui dr. Florin-Ciprian Petre și a părintelui ieromonah dr. Calinic Costescu, fii duhovnicești ai parohiei, care au revenit cu bucurie pe meleagurile natale, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească comunității. În cadrul întrunirii cercului pastoral a fost susținut și un referat dedicat temei Anului omagial, evidențiindu-se rolul și misiunea femeii creștine în familie, în Biserică și în societatea contemporană. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească, întărind legătura dintre slujitorii Sfântului Altar și credincioșii parohiei”, ne-a transmis părintele protoiereu Ionuț Negoiță. 

  Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright
    Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a fost invitat, în zilele de 29 și 30 aprilie, în seria evenimentelor organizate la Buzău prin programul Fulbright, prestigios proiect de schimburi educaționale și culturale între Statele Unite ale Americii și alte țări, fiind finanțat și coordonat de Departamentul de Stat al SUA.

