Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Membrii Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clerului și salariaților bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor s‑au întrunit luni, 21 februarie 2022, în ședință anuală de lucru. Evenimentul s‑a desfășurat în Sala Colloquium a Palatului Patriarhiei și a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul ședinței, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s‑a întâlnit cu membrii organizației și i‑a binecuvântat.

În deschiderea ședinței, părintele Gheorghe Zaharia, președintele organizației, a prezentat raportul de activitate pe anul 2021 al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Potrivit ordinii de zi, supusă la vot și aprobată de cei prezenți, membrilor Adunării Generale a CAR le‑au fost comunicate concluziile și recomandările Comisiei de Audit în urma verificărilor efectuate. De asemenea, au fost aprobate demisiile a trei membri fondatori și transferul atribuțiilor acestora către membrii Consiliului Director în funcție, precum și modificările și completările Statutului CAR prezentate.

„S‑au împlinit zece ani de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mi‑a oferit înalta binecuvântare de a prelua conducerea Casei de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor. În fiecare an am corectat și am îmbunătățit ceea ce era necesar. Am ajuns la un nivel înalt de stabilitate la acest CAR. Anul acesta am venit doar cu o modificare a faptului că ajutorul de deces, care era până în prezent de 1.500 de lei, să fie de 2.000 de lei pentru un membru CAR, iar pentru soțul sau soția membrului, de la 750 la 1.000 de lei. Celelalte au fost menținute la nivelul pe care l‑am avut până acum”, ne‑a declarat părintele Gheorghe Zaharia.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat importanța acestei asociații bisericești cu rol de întrajutorare. „Din expunerea bogată pe care am ascultat‑o, am aflat că acest ajutor reciproc se face în felurite moduri, că sunt foarte multe lucruri bune pe care toți membrii CAR le observă. Ne aducem aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îi îndemna pe credincioșii de curând convertiți la învățătura Evangheliei să plângă cu cei care plâng și să se bucure cu cei care se bucură. Ajutorul pe care Casa de Ajutor Reciproc îl oferă fie că este un caz de deces, fie că este o bucurie la nașterea unui prunc, fie că este nevoie de ajutor pentru cineva care suferă și se află în spital, este în deplin acord cu învățătura Bisericii, cu cuvintele Mântuitorului. Așadar, sunt fapte bune pe care le putem face și noi în nume personal, dar pe care le face și această asociație. Atât timp cât și comisia de cenzor, și cea de audit au făcut anumite recomandări, au văzut ceea ce este bun și au formulat câteva recomandări, lucrurile sunt foarte clare. (…) Vă mulțumim pentru osteneala fiecăruia și ne bucurăm pentru această întâlnire și pentru faptul că auzim de aceste realizări și împliniri pentru care trebuie să avem întotdeauna cuvinte de mulțumire”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul ședinței, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a binecuvântat pe membrii Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc.

La acest organism de întrajutorare sunt afiliați și clerul și angajații Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, și Episcopiei Giurgiului, ai căror reprezentanți au fost prezenți la întrunire.