Adunarea Generală a Federației Filantropia la Huși

Data: 06 Mai 2026

În perioada 4-6 mai 2026 a avut loc, în Episcopia Hușilor, Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a debutat luni, la sediul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși cu ședința Consiliului director al Federației Filantropia.

A urmat apoi, în prezența tuturor reprezentanților eparhiilor din țară, o slujbă de Te Deum, oficiată în Catedrala Episcopală din Huși de Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a arătat că lucrarea filantropică a Bisericii se fundamentează pe identificarea chipului lui Hristos aflat în fiecare om: „Dacă avem un oarecare conținut duhovnicesc al vieții noastre, vom considera că întotdeauna noi suntem cei privilegiați când facem o faptă bună, iar nu cel căruia i-am făcut această faptă bună. Noi suntem cei ce beneficiem de un prestigiu spiritual aparte pe care Dumnezeu îl pune în sufletul nostrum, și nu cel care este ajutat. În acest fel, reușim să mai aneantizăm în noi dorința de așteptare a unei recunoștințe din partea celor cărora le-am făcut bine.

A cerși recunoștința este un foarte mare păcat, și dacă noi avem în minte că ceea ce facem pentru cei sărmani facem pentru chipul lui Hristos și respectăm demnitatea spirituală a acelora, înseamnă că faptele noastre au o valoare veșnică și sigur, sunt expresia unei iubiri spirituale”.

Preasfinția Sa a mulțumit membrilor Federației Filantropia pentru prezența în Episcopia Hușilor și a prezentat în linii mari lucrarea social-filantropică a Episcopiei Hușilor, manifestându-și recunoștința pentru activitate coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Apoi, într-un cadru festiv, a oferit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, părintelui consilier eparhial Vladimir Beregoi Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, gramata fiind citită de părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.

A urmat apoi sfințirea Centrului de preparare și livrare a mesei calde ,,Arhimandrit Mina Dobzeu”, cea mai nouă componentă a Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, aflat în incinta Episcopiei Hușilor, pus sub ocrotirea spirituală a celui cunoscut drept „Duhovnicul Hușilor”.

Părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi a vorbit despre utilitatea acestei noi componente a serviciilor sociale oferite de Asociație: „Unitatea are ca obiect de activitate prepararea și distribuirea produselor alimentare destinate beneficiarilor serviciilor sociale ale asociației noastre, copii, bătrâni și persoane vulnerabile din centrele noastre. Este utilat complet, la cele mai bune standarde, cu respectarea normelor sanitar-veterinare și de sănătate publică în vigoare, pentru prepararea și livrarea mesei calde în sistem catering, pentru prepararea produselor de panificație (pâine, prescuri) și chiar pentru prepararea produselor de tip pizza”.

Programul lucrărilor a continuat pe tot parcursul zilei de marți și în prima parte a zilei de miercuri, între punctele discutate aflându-se prezentarea activităților și a situației financiare aferente Federației Filantropia pe anul 2025; campania „Ajută un bătrân să zâmbească”; stadiul de implementare a proiectelor de la nivel central; prezentarea stadiului proiectelor aflate în implementare de către organizațiile membre ale Federației Filantropia; precum și cursurile de formare profesională ale Federației Filantropia pentru anul 2026.