Al doilea număr al revistei dedicate studiilor siriace în spațiul românesc

La Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara a fost lansat săptămâna trecută numărul doi al revistei științifice „The Syriac Annals of the Romanian Academy” (SARA) - revista Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române. Această revistă teologică de înaltă ținută academică apare în același an cu congresul de studii siriace, care în perioada 4‑9 iulie 2022 se desfășoară la Paris, Franța.

Cu ocazia prezentării revistei științifice, dr. habil. Cătălin‑Ștefan Popa a susținut o conferință publică despre o temă de cultură și spiritualitate creștină siriacă, actuală și în zilele noastre, intitulată „Terapia duhovnicească a inimii. Părinții sirieni despre inima curată și ferită de boală”.

„Numărul actual al revistei noastre științifice prezintă ceea ce și‑a propus de la fondare, anume ediții critice și traduceri în premieră ale unor textelor siriace. Vorbim aici despre o ediție și o traducere a unei omilii metrice despre viața exegetului siriac Iacob din Sarug, pe baza unui manuscris păstrat în Muzeul Institutului Oriental‑Chicago; o ediție și traducere a unei epistole importante a unui autor siriac timpuriu Philoxenus din Mabbug, bazată pe un manuscris păstrat la Vatican. Revista mai cuprinde, de asemenea, studii de analiză și noi abordări ale ascezei siriace; texte despre vechimea limbii și culturii siriace; practici despre sfintele moaște; şi întâlnirea riturilor orientale şi occidentale în tradiția liturgică a creștinilor Sfântului Toma din sudul Indiei”, a precizat dr. habil. Cătălin‑Ștefan Popa, redactorul‑șef al revistei.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Timișoarei, fiind moderat de pr. prof. dr. Nichifor Tănase, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Au participat 80 de auditori, dintre care 35 on‑line, iar din prezidiu au făcut parte profesori de la Facultatea de Teologie din Timișoara: conf. dr. Constantin Jinga; lect. dr. Adrian Covan; lect. dr. Marius Ioana; lect. dr. Rafael Povîrnaru și prof. Daniela Buzatu, inspector școlar disciplina Religie.