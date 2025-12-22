Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Alaiul colindătorilor la Caransebeș

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 22 Decembrie 2025

De sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul, 20 decembrie, sute de persoane au participat la „Alaiul colindătorilor”, eveniment organizat anual în Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Spectacolul de colinde din Episcopia Caransebeșului a debutat în curtea Reședinței Episcopale, unde Fanfara din Mercina și Goruia a interpretat colinde vocal‑instrumentale, după care împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Lucian și mai multe formații corale din întreaga Eparhie a Banatului de Munte au interpretat colindul strămoșesc „O, ce veste minunată!”.

În continuare au mers în procesiune până la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș, unde, pe esplanada acesteia, au fost ascultate câteva colinde interpretate de cele două fanfare.

Evenimentul a continuat în interiorul sfântului lăcaș, pe solee, prin susținerea a mai multor recitaluri de colinde.

„Păstrăm această tradiție în Episcopia Caransebeșului, cu câteva zile înainte de Nașterea Domnului îi primim pe frații noștri din toate zonele și din toate colțurile Banatului Montan, ca să fim împreună și să ne bucurăm de Nașterea Fiului lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Îi felicităm pe toți cei care au ales ca și în acest an să participe la Alaiul colindătorilor, le mulțumim pentru osteneală și dragoste, și‑L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească și să le dăruiască un Crăciun binecuvântat”, a mai spus Preasfințitul Părinte Lucian.

La eveniment au participat clerici și credincioși din cele patru protopopiate ale eparhiei, tineri și copii, coruri parohiale și alte grupuri de colindători.

La final, toți participanții au primit daruri din partea Episcopiei Caransebeșului. „Alaiul colindătorilor” este o manifestare cultural‑spirituală, deja devenită tradiție în Episcopia Caransebeșului, iar anul acesta a reprezentat a 20‑a ediție.

 

Citeşte mai multe despre:   colind  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
