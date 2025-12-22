Alaiul colindătorilor la Caransebeș

De sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul, 20 decembrie, sute de persoane au participat la „Alaiul colindătorilor”, eveniment organizat anual în Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Spectacolul de colinde din Episcopia Caransebeșului a debutat în curtea Reședinței Episcopale, unde Fanfara din Mercina și Goruia a interpretat colinde vocal‑instrumentale, după care împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Lucian și mai multe formații corale din întreaga Eparhie a Banatului de Munte au interpretat colindul strămoșesc „O, ce veste minunată!”.

În continuare au mers în procesiune până la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș, unde, pe esplanada acesteia, au fost ascultate câteva colinde interpretate de cele două fanfare.

Evenimentul a continuat în interiorul sfântului lăcaș, pe solee, prin susținerea a mai multor recitaluri de colinde.

„Păstrăm această tradiție în Episcopia Caransebeșului, cu câteva zile înainte de Nașterea Domnului îi primim pe frații noștri din toate zonele și din toate colțurile Banatului Montan, ca să fim împreună și să ne bucurăm de Nașterea Fiului lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Îi felicităm pe toți cei care au ales ca și în acest an să participe la Alaiul colindătorilor, le mulțumim pentru osteneală și dragoste, și‑L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească și să le dăruiască un Crăciun binecuvântat”, a mai spus Preasfințitul Părinte Lucian.

La eveniment au participat clerici și credincioși din cele patru protopopiate ale eparhiei, tineri și copii, coruri parohiale și alte grupuri de colindători.

La final, toți participanții au primit daruri din partea Episcopiei Caransebeșului. „Alaiul colindătorilor” este o manifestare cultural‑spirituală, deja devenită tradiție în Episcopia Caransebeșului, iar anul acesta a reprezentat a 20‑a ediție.