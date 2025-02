Ambasadorul Republicii Cehe în vizită de prezentare la Patriarhia Română

Conducătorul misiunii diplomatice a Republicii Cehe în România, Martin Košatka, a fost primit miercuri, 12 februarie, în vizită de prezentare la Reședința Patriarhală. Diplomatul ceh s-a întâlnit cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul întrevederii fiind discutate subiecte privind situația comunității româ­nești din Cehia.

Ambasadorului ceh Martin Košatka i-au fost prezentate Salonul Sfinților Români și Salonul „Justinian Patriarhul” - Muzeul Patriarhilor României din Reșe­dința Patriarhală, primind infor­mații privind simbolismul reprezentărilor iconografice, precum și al obiectelor expuse, care au apar­ținut primilor cinci Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, întrevederea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, la finalul căreia diplomatul ceh a oferit o scurtă declarație în care a prezentat temele discutate cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

„În primul rând, doresc să subliniez faptul că a fost o mare onoare să fiu primit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Este un lucru foarte important pentru orice ambasador să fie primit la Reșe­dința Patriarhală. Întâlnirea mi-a oferit ocazia să discut cu Preafericirea Sa despre multe subiecte, mai ales legate de comunitatea românească din țara mea, o comunitate destul de importantă. Preafericirea Sa poartă grijă de aceștia pentru că sunt cre­dincioși ai Bisericii Ortodoxe Române. Acesta a fost subiectul principal de dis­cuție, dar am vorbit, desigur, și des­pre alte aspecte. Întâlnirea de astăzi a constituit și prima mea experiență în ceea ce privește vizitarea Re­șe­dinței Patriarhale, un edificiu impunător, foarte frumos. Am avut oportunitatea să vizitez și Muzeul Patri­arhilor României. De asemenea, aștept cu deosebit interes să vizitez și Catedrala Națională atunci când va fi inaugurată”, a declarat ambasadorul ceh Martin Košatka.

Cu ocazia acestei vizite de prezentare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit în dar diplomatului ceh lucrarea „Brâncuși – Orthodox Christian Sculptor”, semnată de Preafericirea Sa, albumul „Serving «The unity of the Spirit in the bond of peace» – 15 years of patriarchal activity of His Beatitude Father Daniel of Romania”, precum și Trofeul „Centenarul Patriarhiei Române”, realizat din cristal cu bază de lemn.