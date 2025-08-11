Aniversare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț

În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, credincioșii Cetății Neamțului s‑au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din centrul orașului. Slujba a avut loc cu ocazia aniversării a 150 de ani de la târnosirea sfântului lăcaș de către Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Sucevei.

La acest moment festiv al comunității parohiale au participat diferite autorități centrale și locale, precum și sute de oameni care s‑au rugat la Sfânta Liturghie și s‑au împărtășit la timpul cuvenit cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea textului evanghelic, Părintele Mitropolit le‑a vorbit celor prezenți despre importanța statorniciei creștinului în viața Bisericii, această corabie a mântuirii care duce spre Împărăția lui Dumnezeu:

„Ce este omul? Este zidirea lui Dumnezeu, care l‑a adus pe om dintru începuturi, de la neființă la ființă, iar acum din zămislirea din tată și mamă, Dumnezeu trimite sufletul, iar omul, prin aceasta, este zidire a lui Dumnezeu. Ce mai este omul? Răspunde Sfântul Pavel: ogorul lui Dumnezeu. Odată ce Dumnezeu îl sădește pe om, îl transformă pe acesta în ogorul Său în care așază mila Sa, harul Său, puterea Sa. Mintea omului devine un ogor în care Dumnezeu așază rațiunile lucrurilor, ale evenimentelor, a tot ceea ce se întâmplă, inima omului devine ogor pentru ca acolo să se încălzească sămânța puterii lui Dumnezeu în care să rodească iubire, nădejde, credință și toate cele care sunt necesare pentru o inimă bună. Ce este omul? Răspunsul cel adânc dar desăvârșit adevărat al Sfântului Apostol Pavel, omul este templul Duhului Sfânt. Cât de mare l‑a făcut Dumnezeu pe om! Cât de jos atâtea ideologii doresc să‑l așeze: omul, animal superior, care se naște cum se naște orice animal și dispare precum acesta. Cât de jos a ajuns omul să fie considerat de multe din concepțiile lumii moderne, dar Dumnezeu nu doar îl creează, nu doar îl transformă în ogorul Său, dar îl face pe om templu în care Se sălășluiește Duhul Sfânt. Pentru ca răspunsul Sfântului Apostol Pavel, că omul este zidirea, ogorul și templul lui Dumnezeu, să se statornicească în ființa umană, este nevoie ca omul să șadă statornic în corabia Bisericii”.

În timpul împărtășirii credincioșilor, părintele lect. univ. dr. Mihai Vizitiu le‑a vorbit târgnemțenilor despre monografia Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din oraș, prima biserică de parohie sfințită de Sfântul Ierarh Iosif Naniescu în demnitatea de Mitropolit al Moldovei.

Ca semn de mulțumire pentru întreaga activitate pastorală desfășurată în cadrul comunității, precum și pentru sprijinul acordat la realizarea lucrărilor de renovare, ierarhul a acordat mai multe ordine eparhiale și distincții de vrednicie.

„N‑aș vrea altceva să spun decât că a rânduit Bunul Dumnezeu ca să avem bucuria și eu, și părintele profesor Vizitiu să slujim de 27 de ani aici, deci în cei 150 de ani se încadrează și slujirea noastră de 27 de ani, și dacă stăm să facem un bilanț acum, la 27 de ani, vreau să vă mărturisesc că am găsit niște suflete atât de calde, oameni atât de cuminți, atât de credincioși, și spuneam atunci când am predat parohia noului paroh, părintelui Viorel Laiu, că nu știu cum să le mulțumesc pentru că în cei 27 de ani nimeni nu m‑a supărat măcar o dată. Vreau să le mulțumesc că și la lucrarea care s‑a făcut în anii trecuți, și în cea care urmează, care se face în continuare, toți credincioșii sunt cei mai mari contribuabili aici”, a transmis părintele profesor Ioan Mihoc.