Antimise pentru bisericile noi din Episcopia Caransebeșului

Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți vineri, 30 ianuarie, și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, de către elevii de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”. La Sfânta Liturghie săvârșită de PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, au participat părinții profesori ai seminarului și elevi instituției.

La această sărbătoare, de dimineață, ierarhul a sfințit mai multe antimise ce vor fi împărțite la bisericile noi din eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul seminarului, dirijat de părintele prof. Petru Paica. Au fost pomeniți profesorii și elevii seminariști trecuți la Domnul.

Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de părintele Zaharia Cocie, duhovnic la seminar, care a scos în evidență modelul de trăire al celor trei mari dascăli și ierarhi.

„Aici, la Caransebeș, de peste 160 de ani avem învățământ teologic. Primul Episcop ortodox român, Ioan Popasu, în noiembrie 1865, aduce Școala de Teologie românească de la Vârșeț la Caransebeș. Prin urmare, din 1865 avem învățământ teologic sub diferite forme în Banatul de Munte, în această cetate de cultură, dar și de studiu temeinic al Teologiei, al Sfintelor Scripturi. Am avut aici Institut Teologic, Academie Teologică și, bineînțeles, avem din 1955 un Seminar Teologic cu care ne mândrim”, a afirmat PS Părinte Episcop Lucian la final.

Tot vineri, elevii seminariști împreună cu părinții profesori au marcat sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi printr‑un program cultural, în sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului.