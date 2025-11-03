Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Arhiepiscopul Aradului în Parohia Cărand din Protopopiatul Sebiș

Arhiepiscopul Aradului în Parohia Cărand din Protopopiatul Sebiș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, județul Arad. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial, și de diaconul Ștefan‑Adelin Rusu, a fost întâmpinat de părintele Beni Ioja, protopopul Sebișului, de părintele paroh dr. Florin‑Ioan Gașpar, de diaconul Ionuț‑Gabriel Stepan, de oficialitățile locale și de mulțimea de credincioși.

În dimineața zilei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor realizate la biserica parohială din Cărand, apoi a oficiat Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, diac. Ionuț‑Gabriel Stepan a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Crocna, Protopopiatul Sebiș, iar teologul Darius Lucian Cioară a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit sub titlul „Litera și duhul” (Galateni 6, Luca 16), arătând că lecturile biblice ale zilei iau ca și călăuză edificatoare mărturia Sfântului Apostol Pavel dată în pericopele duminicii anterioare despre învățătura sa primită nu de la om, ci prin descoperirea Mântuitorului. Ierarhul a sus că Parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr dovedește adevărata bogăție sufletească a celui înaintat în virtute și sărăcia celui lipsit de fapte bune.

Între oficialitățile prezente îi amintim pe Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Marius Sulincean, subprefectul Aradului; Costuț Gligor, primarul comunei Cărand.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a apreciat pozitiv și a răsplătit întreaga lucrare săvârșită de părintele paroh dr. Florin‑Ioan Gașpar în slujba teologiei ortodoxe și îndeosebi împreună cu credincioșii Parohiei Cărand, pentru înfrumusețarea sfintei biserici din localitate. La rândul său, părintele paroh Florin‑Ioan Gașpar a mulțumit, în numele tuturor credincioșilor, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru binecuvântarea arhierească și purtarea de grijă arătată neîncetat față de comunitatea parohială din Cărand, oficialităților locale, tuturor ctitorilor și făcătorilor de bine și credincioșilor prezenți, a transmis diac. Ștefan‑Adelin Rusu.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri