Asociaţia Ortodoxă „Oastea Domnului” în adunare națională la Sibiu

Mulţimi de credincioşi, membri ai Asociaţiei Ortodoxe „Oastea Domnului”, au participat sâmbătă, 14 februarie, la Adunarea Naţională de la Sibiu a asociaţiei, prilejuită în fiecare an de comemorarea preotului Iosif Trifa, întemeietorul „Oastei Domnului”. Oaspeţii au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Adunarea Naţională a „Oastei Domnului”, organizată în fiecare an în preajma zilei de 12 februarie, când este comemorat preotul Iosif Trifa, cel care întemeia în 1923 mişcarea spirituală de la Sibiu cunoscută sub denumirea „Oastea Domnului”, a început la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde un sobor de preoţi şi diaconi, condus de pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicarul cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, a săvârşit slujba Vecerniei, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. Mulţimi de credincioşi din întreaga ţară au participat la slujba religioasă şi au ascultat cuvintele de învăţătură rostite cu acest prilej, informează Mitropolia Ardealului.

„Hrana Împărăţiei cerurilor”

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a evidenţiat rolul pe care îl are Biserica în călătoria credincioşilor spre mântuire:

„Dumnezeu ne-a cuprins pe toți în planul Său cel veșnic, a rânduit prin părinții noștri să ne naștem, să creștem și să-I dăm slavă Creatorului și Binefăcătorului nostru, încercând să transpunem în viața noastră chemarea Sa, cuvântul Său, cuprins în Sfintele Scripturi și în Sfânta Tradiție a Bisericii. Dacă ne-am născut şi ne-a ajutat Dumnezeu să creștem şi să ajungem până la punctul final când tot El ne cheamă la Sine, viața noastră se transformă într-o călătorie care are o țintă precisă. Călătorim împreună cu Hristos spre o țintă stabilită de El, de pronia divină, şi în călătoria aceasta a noastră, noi suntem chemați să ne sprijinim pe cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl avem alături de noi în fiecare clipă, prin rugăciune, prin lecturi de evlavie, prin lecturi din Sfânta Scriptură. Avem armă de ajutor și de biruință în această călătorie semnul Sfintei Cruci. Mergem împreună cu Hristos căutând ca viața noastră să fie o viață plăcută Lui. (...) În călătoria aceasta a noastră cu Hristos ne ajută Biserica. În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare facem un popas duhovnicesc și, întâi de toate, dăm slavă Bunului Dumnezeu, dăm mulțumire Mântuitorului Hristos și ne pregătim ca să fim demni, deși nu prea suntem noi vrednici să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, de Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, dar pregătirea aceasta și ținta aceasta a noastră este Masa Altarului. Călătorim spre Hristos, Care ni Se dăruiește nouă prin Sfânta Euharistie, cel mai mare dar pe care îl primim noi, hrana Împărăției cerurilor și, în același timp, și cea mai mare mulțumire pe care i-o aducem noi lui Hristos”.

Pr. prof. dr. Vasile Mihoc a vorbit credincioşilor prezenţi despre chemarea la Masa Împărăţiei, la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, tâlcuind texte evanghelice care subliniază pregătirea duhovnicească pentru comuniunea cu Mântuitorul în Sfintele Taine.

Adunarea a continuat duminică, 15 februarie, cu Sfânta Liturghie săvârşită la mormântul preotului Iosif Trifa din cimitirul municipal din Sibiu şi cu slujba de pomenire a celui care a întemeiat „Oastea Domnului”.