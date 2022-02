Au fost demontate schelele de pe turlele secundare ale Catedralei Naționale

La exteriorul Catedralei Naționale echipele de muncitori au demontat schelele de pe fațadele turlelor secundare, care impresionează prin armonia lor arhitecturală, oferindu-i privitorului o pregustare din frumusețea acestei construcții de excepție. În prezent, întrucât temperaturile nu permit lucrări exterioare de placare cu piatră și tencuieli, în interior absida sudică a fost tencuită complet și se desfășoară lucrări de tencuire și pregătire pentru pictură la Arcul Triumfal, situat deasupra soleei. În atelier, pictorii lucrează la elemente decorative, iar în interiorul ­catedralei la scena „Nașterea Domnului”, ­finalizată în proporție de peste 50 la sută.

Lucrările pe șantierul Catedralei Naționale au continuat în această perioadă cu demontarea schelei din zona superioară a edificiului, acolo unde tencuielile decorative și placările cu piatră au fost finalizate. La exterior se lucrează în lanternoul din vârful turlei mari la placarea cu tablă a tavanului balconului și a stâlpilor lui.

În privința stadiului actual al lucrărilor, mai multe informații ne-a oferit părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești: „În timpul lunilor de iarnă am avut doar posibilitatea de a face demontarea schelelor de la turle, pe care am lucrat până acum cu etapele tehnologice, respectiv tencuieli şi montare pietrărie decorativă. În afară de demontarea acestora, care în prezent este realizată la toate turlele mici ale catedralei și o mare parte din turla-clopotniță, unde am finalizat toate tencuielile şi decorațiunile cu piatră și am putut desface schela. Mai avem de demontat schele în ritm cu alte lucrări conexe. În momentul acesta, la exterior putem desfășura o lucrare importantă, și anume acoperișul de la cota +92 m. Acolo, unde este o retragere a cilindrului turlei, avem o parte de acoperiș de circa 2 m lățime, loc în care lucrăm acum. Pregătim structura de rezistență a acoperișului, după care vom face astereala și învelitoarea pentru ele. În lanternoul din vârful turlei mari se plachează cu tablă acel balcon frumos și stâlpii lui, pentru că ne permite temperatura de afară să lucrăm cu metale pe care nu le sudăm și nu le lipim, operațiuni care impun să avem peste +5 grade Celsius și în timpul nopții. Ceea ce facem acolo se încadrează în condițiile meteo actuale și acest lucru îl executăm acum”.

Lucrări interioare la Arcul Triumfal și în subsolul catedralei

La interior este în curs de finalizare pictura în tehnica mozaic din Sfântul Altar, iar absida sudică este tencuită complet și este pictată scena Nașterii Domnului în proporţie de peste 50 la sută. Deasupra soleei a fost montată schela și au loc lucrări de tencuială la Arcul Triumfal. În perioada următoare va fi montată schela în absida nord, unde se vor demara lucrări de tencuire. Totodată, la -16 m și -11 m în subsolul catedralei se execută în prezent goluri de uși pentru comunicarea directă între paraclisul de la -11 m și sălile polivalente de la nord și sud. „La interior, în momentul de față lucrăm la Arcul Triumfal din fața catapetesmei, care este obiectivul nostru central pentru partea aceasta. În momentul de față tencuim, după care urmează să aplicăm pictura în mozaic. În afară de tencuielile acestea, am continuat să finalizăm lucrarea de pictare în absida sud, care este tencuită complet și este și pictată scena Nașterii Domnului în mare parte. Ne pregătim să declanșăm montarea schelei în absida nord, unde vrem să aplicăm tencuiala, fiindcă avem forța de muncă necesară și ne permit și condițiile meteorologice să executăm astfel de lucrări interioare, urmând să demontăm schela, pentru că pictarea în absida nord o să fie, potrivit calendarului nostru constituit împreună cu pictorii și cu furnizorii de mozaic, destul de târziu, probabil la sfârșitul toamnei sau poate chiar anul viitor. Mai avem o lucrare importantă foarte grea și elaborată la -16 m și -11 m, în subsolul catedralei, unde avem de executat câteva goluri de uși pentru comunicarea directă între paraclisul de la -11 m și sălile polivalente de la nord și sud, tot de la -11 m. Pentru această comunicare este vorba de o îmbunătățire a proiectului pe care am făcut-o ulterior. A fost nevoie să executăm goluri de uși destul de mari, străpungând peretele mulat și peretele catedralei. Acolo este o lucrare care se execută extrem de greu. Încă suntem în curs de desfășurare. Noi îi oferim foarte mare atenție, deoarece în paralel cu executarea golurilor în acești pereți structurali a trebuit să facem consolidarea vecinătăților, care se face cu o tehnologie specială”, a precizat părintele Nicolae Crîngașu.

Proces ingineresc impresionant pentru montarea crucii pe turla principală

Părintele consilier ne-a mai explicat și procesul ingineresc spectaculos prin care va fi montată crucea de pe turla principală, cu o macara șenilată de 600 de tone: „Crucea de pe turla principală o vom monta la finalul lucrărilor peste cota +45 m. În momentul de față, pe baza turlei mari, la cota +65 m, avem montată singura macara care deservește transportul pe verticală cu materiale de lucru. Acolo încă mai avem de făcut lucrări. Când vom termina aceste operațiuni o să putem demonta macaraua fixă care deservește acum zona. În prezent, dacă am monta crucea pe turla mare, în rotire macaraua s-ar lovi de ea. Vom face montarea crucii cu o macara șenilată de 600 de tone. Este o ridicare extrem de impresionantă, pentru că, pe lângă spectaculozitatea ei, este și foarte dificilă din punct de vedere ingineresc. Vom pregăti un platou, care să reziste la presiunile uriașe pe care le dezvoltă macaraua în timp ce face mișcările cu brațul până la cota +130 m ca să ridicăm crucea. Estimăm că acest lucru îl vom face în vara sau toamna aceasta cel mai târziu, pentru că sperăm ca până atunci să finalizăm tot ceea mai avem, inclusiv tencuielile la baza turlei mari și la inelul principal cu medalioane al turlei. Mai avem de lucru la turla mare, spre deosebire de celelalte turle, inclusiv turla-clopotniță, care sunt terminate aproape sută la sută”.

Lucrări de pictură în atelier și în interiorul catedralei

În interiorul Catedralei Naționale, echipa experimentată și specializată condusă de pictorul Daniel Codrescu lucrează la scena „Nașterea Domnului” din absida sud, iar în atelier la elementele pentru Arcul Triumfal. „În atelier lucrăm la elementele pentru Arcul Triumfal, cel care leagă naosul de Sfântul Altar. Am reușit să finalizăm mozaicul pentru scena «Nașterea Domnului», conform proiectului aprobat, și urmează să definitizăm și montajul. În prezent s-a montat în proporție de peste 50 la sută din scenă și urmează să finalizăm ultimele detalii spre sfârșitul lunii. După această etapă se va demonta schela, pentru că ne vom concentra cu montajul pe Arcul Triumfal. Între timp, până spre vară ne concentrăm și pe definitivarea celorlalte zone ce urmează a fi proiectate, inclusiv turla centrală și pronaosul. Acestea sunt zonele cele mai importante care urmează să fie clarificate din punct de vedere compozițional și cromatic. Între timp, s-a lucrat pentru demisolul catedralei și s-au făcut câteva propuneri iconografice pentru decorarea spațiului de acolo. Este un spațiu care implică anumite dificultăți, pentru că este foarte lung și destul de jos ca proporție, dar care oferă o boltă foarte amplă, un altar și o serie de galerii. Acel spațiu are și o funcție specială, întrucât este și necropolă a Patriarhilor României. Deci, este o funcție dublă, de paraclis de catedrală și în același timp și necropolă. Astfel, trebuie să ținem cont de acest aspect în elaborarea temelor”, a explicat pictorul Daniel Codrescu.

