Balul seniorilor, la Huși

Știri
Data: 07 Octombrie 2025

În seara zilei de 4 octombrie 2025, Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a organizat prima ediție a Balului Seniorilor, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Manifestarea a reunit 140 de vârstnici beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu de la Drânceni, Bârlad, Huși și Vaslui, ai serviciului de asistență comunitară, ai programului „Masa pe roți”, ai cantinei sociale, de la cele trei cămine pentru persoane vârstnice din Râșcani, Vutcani și Gugești, și de la Clubul Seniorilor din Huși.

„A fost o seară în care emoția, recunoștința și bucuria s‑au împletit, iar chipurile seniorilor au strălucit de fericire. Acești oameni minunați, care au purtat pe umeri ani de muncă, sacrificiu și grijă pentru familii și comunitate, au fost pentru câteva ore în centrul atenției, așa cum merită. Un moment deosebit, care a adus emoție și zâmbete calde, a fost oferit de Ansamblul «Plaiurile Prutului», prin muzica și dansurile lor autentice, ce au readus în sufletele seniorilor amintiri prețioase și dor de tinerețe. Dincolo de frumusețea serii, ceea ce rămâne sunt recunoștința profundă pentru seniorii noștri și promisiunea că vor fi mereu onorați și prețuiți. Mulțumim din inimă tuturor celor care ne‑au fost alături și au făcut posibil acest eveniment”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

 

