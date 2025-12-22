Binecuvântare arhierească în Biserica „Sfântul Dumitru” din Bistrița

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului), 21 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Dumitru” din Bistrița, cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de la începutul slujirii liturgice în biserica parohială.

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Ideal și ideal”, în care a arătat că idealul suprem al omenirii este întâlnirea cu Hristos. Acest ideal, prezent de mii de ani în inimile credincioșilor, s‑a împlinit prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Ierarhul a subliniat diferența dintre promisiunile omenești și cele divine.

În cadrul sfintei slujbe, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Alin Zangăr, pe seama Parohiei Gârbău, Protopopiatul Huedin, iar pe teologul Andrei Chețan l‑a hirotonit întru diacon, urmând a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Așchileu Mic, cu filia Dorna, din Protopopiatul Cluj I.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial, dirijat de Floarea Ceșa.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Andrei a acordat distincţii preotului paroh Dumitru Creța, proin‑protopopului Simion Creța, ctitorul bisericii și fost paroh, deputatului Robert Sighiartău, dirijoarei corului parohial, Floarea Ceșa, lui Octavian Ganea, colonelului Alexa Rad, lui Simion Șeităuari, epitropul bisericii, și preotesei Alexandrina Creța, precum şi unor binefăcători ai parohiei.

Copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Slujba a fost săvârşită în prezența oficialităților locale, județene și centrale, precum și a numeroși credincioși bistrițeni.