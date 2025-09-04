Binecuvântare arhierească în filia Dolu, din parohia sălăjeană Mierța

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a binecuvântat comunitatea din filia Dolu, Parohia Mierța, Protopopiatul Zalău, la 30 august. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, după ce a binecuvântat lucrările realizate în ultima vreme la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice despre vindecarea celor doi orbi, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre taina suferinței, arătând că boala este o realitate grea, dar și o șansă de apropiere de semeni și de Dumnezeu: „Din boală, în general, numai cine trece printr‑o suferință îl înțelege pe celălalt. (…) Dintr‑odată se creează canale de comunicare pe care nu le‑am fi avut înainte. Am zice: boala e grea și nu ne‑o dorim, dar, în același timp, vedeți că ne poate ajuta să comunicăm mai bine, să fim solidari cu cei care, asemenea nouă, trec prin încercări și suferințe”. Episcopul Sălajului a mai vorbit și despre faptul că boala simplifică viața și reașează prioritățile, conducând mintea omului spre Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „DOXA”, dirijat de prof. Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

Ierarhul a oferit preotului paroh George Ionuț Taloş o diplomă de apreciere. Nemeș Mihai, binefăcător, a primit o gramată pentru ctitori, iar mai mulţi credincioși implicați în sprijinirea și înfrumusețarea bisericii au primit diplome de apreciere.