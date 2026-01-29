Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească în Parohia Băile Felix

Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 29 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fost posibilă mântuirea vameșului Zaheu și a întregii sale case: „Mântuirea este darul lui Dumnezeu, însă ea vine acolo unde este sufletul deschis. Iar Zaheu asta avea, avea sufletul deschis pentru ca să primească vizita lui Dumnezeu. (...) Mântuirea nu vine ca rezultat al promisiunilor sale, ci vine ca un dar, care îi schimbă viața, iar promisiunile și tot ceea ce urmează să facă sunt efectul întâlnirii mântuitoare cu Dumnezeu - Lumina lumii”.

La momentul ecteniei pentru cei adormiți, Episcopul Oradiei a înălțat rugăciuni și cereri pentru odihna și mântuirea sufletului Episcopului ctitor Roman Ciorogariu, de la a cărui mutare la cele veșnice s‑au împlinit, la 21 ianuarie, 90 de ani.

În cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru preot diaconul Flaviu‑Marius Fraiu, pentru Parohia Șebiș, Protopopiatul Beiuș. La final, pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Vasile‑Marius Bara, au mulțumit ierarhului pentru slujirea arhierească și cuvântul de folos duhovnicesc oferite în dar comunității. 

 

