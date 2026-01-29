Binecuvântare arhierească în Parohia Băile Felix

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fost posibilă mântuirea vameșului Zaheu și a întregii sale case: „Mântuirea este darul lui Dumnezeu, însă ea vine acolo unde este sufletul deschis. Iar Zaheu asta avea, avea sufletul deschis pentru ca să primească vizita lui Dumnezeu. (...) Mântuirea nu vine ca rezultat al promisiunilor sale, ci vine ca un dar, care îi schimbă viața, iar promisiunile și tot ceea ce urmează să facă sunt efectul întâlnirii mântuitoare cu Dumnezeu - Lumina lumii”.

La momentul ecteniei pentru cei adormiți, Episcopul Oradiei a înălțat rugăciuni și cereri pentru odihna și mântuirea sufletului Episcopului ctitor Roman Ciorogariu, de la a cărui mutare la cele veșnice s‑au împlinit, la 21 ianuarie, 90 de ani.

În cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru preot diaconul Flaviu‑Marius Fraiu, pentru Parohia Șebiș, Protopopiatul Beiuș. La final, pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Vasile‑Marius Bara, au mulțumit ierarhului pentru slujirea arhierească și cuvântul de folos duhovnicesc oferite în dar comunității.