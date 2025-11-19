Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească în Parohia Gepiș, Protopopiatul Tinca

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 19 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 16 noiembrie, în biserica Parohiei Gepiș, Protopopiatul Tinca, prilej cu care a sfințit pictura sfântului lăcaș, iconostasul și icoanele ce îl împodobesc.

Ierarhul a vorbit credincioşilor despre parabola rostită de Mântuitorul Hristos, prin care este marcată începerea urcușului duhovnicesc al Postului Nașterii Domnului.

„Parabola de astăzi ne arată că suntem datori cu iubire unii față de alții. Cum ne putem iubi aproapele? Mântuitorul Se folosește de pilda pe care am ascultat‑o, iar răspunsul evident, care reiese din desfășurarea relatării, este că aproapele este cel care a făcut milă, adică cel care a avut milă, cel căruia i‑a fost milă de aproapele. Mila este adevărata iubire de aproapele”, a remarcat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit preot pe diaconul Ioan‑Sebastian Florea pentru Parohia Dicănești din Protopopiatul Oradea, iar pe teologul Justin Mureșan l‑a hirotonit diacon pentru Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă, ierarhul l‑a hirotesit iconom pe pr. paroh Dan‑Marcel Iluța. Pr. paroh Dan‑Marcel Iluța a adresat ierarhului cuvinte de recunoștință și mulțumire şi i‑a dăruit o copie a icoanei Maicii Domnului „Paramythia” sau „Mângâietoarea” de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Preasfințitul Părinte Sofronie i‑a binecuvântat pe cei prezenți şi a oferit câteva diplome de apreciere unor binefăcători, după care s‑a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025. 

 

