Binecuvântare arhierească în Parohia Gepiș, Protopopiatul Tinca

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 16 noiembrie, în biserica Parohiei Gepiș, Protopopiatul Tinca, prilej cu care a sfințit pictura sfântului lăcaș, iconostasul și icoanele ce îl împodobesc.

Ierarhul a vorbit credincioşilor despre parabola rostită de Mântuitorul Hristos, prin care este marcată începerea urcușului duhovnicesc al Postului Nașterii Domnului.

„Parabola de astăzi ne arată că suntem datori cu iubire unii față de alții. Cum ne putem iubi aproapele? Mântuitorul Se folosește de pilda pe care am ascultat‑o, iar răspunsul evident, care reiese din desfășurarea relatării, este că aproapele este cel care a făcut milă, adică cel care a avut milă, cel căruia i‑a fost milă de aproapele. Mila este adevărata iubire de aproapele”, a remarcat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit preot pe diaconul Ioan‑Sebastian Florea pentru Parohia Dicănești din Protopopiatul Oradea, iar pe teologul Justin Mureșan l‑a hirotonit diacon pentru Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă, ierarhul l‑a hirotesit iconom pe pr. paroh Dan‑Marcel Iluța. Pr. paroh Dan‑Marcel Iluța a adresat ierarhului cuvinte de recunoștință și mulțumire şi i‑a dăruit o copie a icoanei Maicii Domnului „Paramythia” sau „Mângâietoarea” de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Preasfințitul Părinte Sofronie i‑a binecuvântat pe cei prezenți şi a oferit câteva diplome de apreciere unor binefăcători, după care s‑a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025.