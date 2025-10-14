Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Chișlaz, Bihor

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, în cadrul Protopopiatului Marghita, pe Altarul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Chișlaz şi a binecuvântat şi sfinţit lucrările de înnoire efectuate la exteriorul lăcașului de închinare.

Ierarhul a tâlcuit Pilda semănătorului, subliniind că, în această parabolă hristică, Crucea Domnului poate fi înțeleasă ca fiind însăși sămânța vieții veșnice, pe care Cuvântul lui Dumnezeu o aruncă în ogorul inimii. A primi această sămânță înseamnă a‑L lăsa pe Hristos Cel răstignit și înviat să rodească în noi, spre mântuire și necontenită înnoire lăuntrică.

„Taina Mântuirii noastre săvârșite prin Domnul nostru Iisus Hristos este strâns legată de Crucea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, vine în lume ca să ne preschimbe pe noi din oameni ai păcatului în fii ai Luminii. Pentru asta, însă, trebuie să Îl primim pe Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, adică să Îl primim pe Hristos în viața noastră la măsura despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în pericopa Apostolului zilei: nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”, a subliniat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit diacon pe teologul Laurențiu‑Mihail Cucui, pe seama bisericii Parohiei Călățea, Protopopiatul Oradea.

Ierarhul l‑a hirotesit întru sachelar pe pr. paroh Florin‑Remus Burlău, iar credincioşii care s‑au remarcat prin sprijinul oferit bisericii au primit diplome de apreciere.