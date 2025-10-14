Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Chișlaz, Bihor

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 14 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, în cadrul Protopopiatului Marghita, pe Altarul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Chișlaz şi a binecuvântat şi sfinţit lucrările de înnoire efectuate la exteriorul lăcașului de închinare.

Ierarhul a tâlcuit Pilda semănătorului, subliniind că, în această parabolă hristică, Crucea Domnului poate fi înțeleasă ca fiind însăși sămânța vieții veșnice, pe care Cuvântul lui Dumnezeu o aruncă în ogorul inimii. A primi această sămânță înseamnă a‑L lăsa pe Hristos Cel răstignit și înviat să rodească în noi, spre mântuire și necontenită înnoire lăuntrică.

„Taina Mântuirii noastre săvârșite prin Domnul nostru Iisus Hristos este strâns legată de Crucea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, vine în lume ca să ne preschimbe pe noi din oameni ai păcatului în fii ai Luminii. Pentru asta, însă, trebuie să Îl primim pe Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, adică să Îl primim pe Hristos în viața noastră la măsura despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în pericopa Apostolului zilei: nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”, a subliniat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit diacon pe teologul Laurențiu‑Mihail Cucui, pe seama bisericii Parohiei Călățea, Protopopiatul Oradea.

Ierarhul l‑a hirotesit întru sachelar pe pr. paroh Florin‑Remus Burlău, iar credincioşii care s‑au remarcat prin sprijinul oferit bisericii au primit diplome de apreciere.

 

