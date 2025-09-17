Binecuvântare arhierească la hramul Paraclisului Spitalului din Arad

În ziua de pomenire a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Spitalului din Arad, cu ocazia hramului bisericii.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură cu titlul: „Darul vindecărilor” (Evrei 7‑8, Ioan 10), în lucrarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Timișoarei, cu încrederea celor aflați în suferință în mijlocirea Sfântului către Dumnezeu și cu îndemnul pentru căutarea vindecării prin ajutorul său.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat momentele canonizării Sfântului Iosif și aducerea și așezarea sfintelor sale moaște în Catedrala Mitropolitană din Timișoara (1956), eveniment la care a participat personal.

La momentul liturgic rânduit, preoții Valentin Săvușcă, Denis‑Vasile Rus și Arxinte Mureșan au fost hirotesiți întru iconomi stavrofori de către Înaltpreasfințitul Timotei. Seara, ierarhul a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în Catedrala Arhiepiscopală.