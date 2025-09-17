Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească la hramul Paraclisului Spitalului din Arad

Știri
Un articol de: Pr. Robert Blaga - 17 Septembrie 2025

În ziua de pomenire a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Spitalului din Arad, cu ocazia hramului bisericii.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură cu titlul: „Darul vindecărilor” (Evrei 7‑8, Ioan 10), în lucrarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Timișoarei, cu încrederea celor aflați în suferință în mijlocirea Sfântului către Dumnezeu și cu îndemnul pentru căutarea vindecării prin ajutorul său.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat momentele canonizării Sfântului Iosif și aducerea și așezarea sfintelor sale moaște în Catedrala Mitropolitană din Timișoara (1956), eveniment la care a participat personal.

La momentul liturgic rânduit, preoții Valentin Săvușcă, Denis‑Vasile Rus și Arxinte Mureșan au fost hirotesiți întru iconomi stavrofori de către Înaltpreasfințitul Timotei. Seara, ierarhul a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în Catedrala Arhiepiscopală.

 

