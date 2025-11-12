Binecuvântare arhierească la hramul Parohiei Tăut din Protopopiatul Tinca

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Tăut din Protopopiatul Tinca, duminică 9 noiembrie, cu prilejul hramul lăcașului de cult, închinat Sfântului Ierarh Nectarie.

Ierarhul a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc prin care a îndemnat la o credință vie, capabilă să vadă dincolo de aparențele și provocările lumii, acolo unde Hristos dă fiecărui om pacea Sa și puterea de a se ridica din orice suferință: „Dumnezeu vrea împăcarea cu noi și de aceea Își trimite pacea Sa înspre noi, pentru a ne vindeca de toate bolile, suferințele, neputințele și, în cele din urmă, de vrăjmașul cel de pe urmă, moartea. (...) Învierea fiicei lui Iair este o pregustare a Învierii lui Hristos, Începătorul învierii noastre”.

Ierarhul a vorbit şi despre Sfântul Nectarie, iubit de poporul credincios: „Sfântul Nectarie ne învață pe toți iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, dar și smerenia - calea cea mai bună către mântuire și de dobândire a păcii și binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră”.

În cadrul sfintei slujbe ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Ciprian‑Vasile Vlăduț pentru Parohia Șuncuiuș, Protopopiatul Oradea, iar pe teologul Ioan‑Sebastian Florea l‑a hirotonit diacon pentru biserica Parohiei Dicănești, Protopopiatul Oradea.

La final, pr. paroh Petru‑Pavel Pele a adus mulţumiri ierarhului Oradiei pentru binecuvântarea arhierească și bucuria duhovnicească făcută enoriei cu prilejul serbării Sfântui Ierarh Nectarie, patronul spiritual al sfântului lăcaș.

La sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie, când Episcopia Oradiei își serbează și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Arhanghel Mihail, Preasfințitul Părinte Sofronie a liturghisit în Parohia Mierlău, Protopopiatul Oradea, cu prilejul hramului, când au fost sfințite amplele lucrări săvârșite la exteriorul sfântului lăcaș de închinare.