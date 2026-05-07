Binecuvântare arhierească pentru credincioși din Delta Dunării

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat miercuri, 6 mai, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Delta Dunării, județul Tulcea, pentru a binecuvânta lucrările de repictare a bisericii și a săvârși Sfânta Liturghie.

În anul 2012, istoricul lăcaș de cult al Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Delta Dunării a fost cuprins de un incendiu devastator care a afectat puternic biserica. După lucrările de restaurare, începând în anul 2014, au fost efectuate și lucrările de repictare a bisericii. Așezată într‑un cadru aparte, pe Brațul Sfântu Gheorghe al Dunării, comunitatea din extremitatea Deltei păstrează de generații o vie tradiție a credinței și a conviețuirii dintre diferitele etnii care au modelat identitatea acestui spațiu dobrogean. Biserica parohială reprezintă unul dintre reperele spirituale importante ale localității, fiind loc de rugăciune, unitate și continuitate pentru credincioșii din această zonă izolată a Deltei.

Din soborul slujitor care s‑au rugat miercuri împreună cu Episcopul Tulcii au făcut parte preoți și diaconi din cadrul Episcopiei Tulcii, dar și invitați, răspunsurile liturgice fiind oferite la strană de Corul ,,Te be poem”, alături de corul local al comunității, care a interpretat și pricesne în limba ucraineană, evidențiind specificul multietnic și frumusețea tradițiilor păstrate în această parte a Dobrogei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Visarion a vorbit despre modelul de credință, curaj și mărturisire al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii, arătând că acesta rămâne pentru creștinii de astăzi un chip al biruinței asupra fricii, al statorniciei în credință și al mărturisirii lui Hristos într‑o lume atât de încercată.

Totodată, ierarhul a amintit și faptul că prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, prin implicarea credincioșilor, a autorităților și a binefăcătorilor, biserica a fost restaurată și repictată, redobândindu‑și frumusețea liturgică.

La finalul slujbei, părintele paroh Cosmin Dumitru Popescu a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Visarion pentru prezența și binecuvântarea oferite comunității, dăruindu‑i în semn de prețuire o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. La final au fost oficiate și slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii, dar și de sănătate pentru susținătorii și benefăcătorii de astăzi ai ei.