Binecuvântare arhierească pentru credincioşii din Sibiu

În Duminica a 18‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a evidenţiat chemarea de a ne împărtăşi din darurile Duhului Sfânt, în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.

Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care este relatată minunea pescuirii minunate. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a menţionat în cuvânt chemarea adresată fiecărui credincios de a se împărtăşi din darurile Duhului Sfânt, în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.

„Fiecare dintre noi este chemat la o misiune, iar în cadrul Bisericii ierarhia sfinţitoare continuă lucrarea harului Duhului Sfânt de a împărtăşi darul acesta tuturor celor care sunt asemănaţi cu peştii prinşi din Marea Galileei. Toţi suntem pregătiţi ca să intrăm în mreaja aceasta a credinţei şi puterii dumnezeieşti, care ne menţine pe noi în viaţă, ne dă nouă puterea de a supravieţui, de a ne lupta cu greutăţile vieţii şi mai ales de a simţi bucuria aceasta a comuniunii noastre cu Hristos. În momentul în care intrăm în Biserica lui Hristos simţim darul acesta şi ne recunoaştem nevrednicia de a primi darurile acestea prin bunătatea lui Dumnezeu. Recunoscând noi nevrednicia noastră, suntem chemaţi să ne apropiem mai mult de Mântuitorul Hristos, iar El ne cuprinde în dragostea Sa cea nemărginită. Imaginaţi‑vă câtă bucurie au avut aceşti pescari care s‑au chinuit toată noaptea să prindă vreun peşte şi n‑au prins nimic. Ascultând îndemnul Mântuitorului au prins atât de mult, încât cele două corăbii aproape că s‑au scufundat. Aceeaşi bucurie trebuie s‑o avem şi noi de fiecare dată când venim la biserică, de fiecare dată când reuşim să ajungem până în faţa Sfântului Altar şi să primim Sfânta Împărtăşanie împreună cu copiii noştri. (...) Mântuitorul ne aşteaptă pe toţi, ne binecuvântează pe toţi şi Maica Domnului stă alături de noi”, a subliniat ierarhul.

Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să aducă cinstire moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, păstrate într‑o raclă în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, iar la final au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu.