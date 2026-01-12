Binecuvântare într‑o parohie din Banatul Montan

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit în Parohia Sat Bătrân din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, unde a binecuvântat căminul cultural din localitate ce a fost recent renovat.

Episcopul Caransebeșului a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Înălțarea Domnului” a Parohiei Sat Bătrân împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Au participat la slujbă autorități centrale și locale, credincioși din parohie, printre care mulți copii și tineri. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Ultima vizită a Preasfințitului Părinte Lucian în Parohia Sat Bătrân a fost în noiembrie 2018.

Ierarhul a primit din partea comunității o cruce de binecuvântare și un Liturghier. Pentru misiunea desfășurată în Parohia Sat Bătrân, i‑a oferit părintelui paroh Ioan Vela o diplomă de recunoștință. Aceeași diplomă a fost acordată tuturor celor care îl susțin pe părintele Ioan și ajută la toate activitățile bisericii.

În cuvântul de învățătură rostit la final, Episcopul Caransebeşului le‑a vorbit celor prezenți despre mesajul Mântuitorului din Evanghelia duminicală: „Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor”: „Să înțelegem acest mesaj al Mântuitorului și să ne pocăim în fiecare zi, să ne cerem iertare în fiecare zi. Păcătuim în fiecare zi, de aceea trebuie să ne și pocăim în fiecare zi. Sigur, trebuie să ne mărturisim păcatele, să ne spovedim, Taina Pocăinței este la îndemâna fiecărui credincios dreptmăritor, dar este aproape imposibil să ne spovedim în fiecare zi. Însă putem să ne rugăm în fiecare zi și să‑I cerem iertare Mântuitorului pentru toate păcatele săvârșite”.

După Sfânta Liturghie, Părintele Episcop Lucian a binecuvântat căminul cultural din localitate, recent renovat.

Biserica „Înălțarea Domnului” din Parohia Sat Bătrân a fost ridicată în anul 1987. A fost târnosită în 12 iulie 1992 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu.