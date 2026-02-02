Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți vineri, 30 ianuarie, și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, de către elevii de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”. La Sfânta Liturghie săvârșită de PS
Binecuvântare la hramul unei biserici din Tulcea
Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Tulcea și‑a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, hramul. Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la slujbă participând credincioși și din alte parohii tulcene, biserica fiind singura închinată celor trei mari dascăli ai Ortodoxiei. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre valoarea deosebită a acestor propovăduitori ai dreptei credințe și lucrători ai faptelor bune pentru viața Bisericii și a credincioșilor. La Sfânta Liturghie s‑au înălțat rugăciuni pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii și au fost pomeniți cei adormiți întru Domnul. La final, au fost oferite pachete sociale pentru enoriași și pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență din Tulcea.