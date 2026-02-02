Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare la hramul unei biserici din Tulcea

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 02 Feb 2026

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Tulcea și‑a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, hramul. Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la slujbă participând credincioși și din alte parohii tulcene, biserica fiind singura închinată celor trei mari dascăli ai Ortodoxiei. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre valoarea deosebită a acestor propovăduitori ai dreptei credințe și lucrători ai faptelor bune pentru viața Bisericii și a credincioșilor. La Sfânta Liturghie s‑au înălțat rugăciuni pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii și au fost pomeniți cei adormiți întru Domnul. La final, au fost oferite pachete sociale pentru enoriași și pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență din Tulcea.

 

