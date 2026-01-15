Binecuvântare la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borşa, judeţul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală, marţi, 13 ianuarie, la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj, unde a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Pavilionul de Ergoterapie.

Ierarhul și‑a exprimat, cu acest prilej, grija și compasiunea față de cei aflați în nevoie, precum și recunoștința față de personalul care se ocupă de ei.

Părintele Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Pavilionul de Ergoterapie din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice, care, în ultimii ani, a trecut printr‑un amplu proces de modernizare realizat de Consiliul Județean Cluj, în subordinea căruia se află unitatea spitalicească.

Din soborul slujitor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol - arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj I - preotul Dan Hognogi, preotul paroh Septimiu Chiciudean și alți preoți invitați.

La finalul slujbei, ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, vorbindu‑le despre faptele milei trupești, una dintre acestea fiind ajutorarea celor bolnavi. Totodată, i‑a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei l‑a hirotesit sachelar, cu dreptul de a purta brâul albastru, pe parohul din Borșa, preotul Septimiu Chiciudean, iar directoarei Spitalului de Boli Psihice Cronice, Aurica Tamaș, i‑a acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. De asemenea, pentru unitatea medicală, ierarhul a oferit o icoană‑triptic cu Maica Domnului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. La eveniment au participat oficialități locale și județene, în frunte cu directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, Luminița Lucia Brustur Chirilă.

Demersuri pentru edificarea unei noi clădiri

Consiliul Județean Cluj a aprobat, în cadrul ședinței ordinare desfășurate în ziua de 27 noiembrie 2025, indicatorii tehnico‑economici ai obiectivului de investiții „Construire pavilion administrativ, desființare corp C6 (grajd)” la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean.

Clădirea în care va funcționa departamentul administrativ al spitalului va cuprinde spații de birouri, sală de ședințe, ateliere, cameră pentru arhivă, vestiar pentru personalul de întreținere și spații tehnice. De asemenea, clădirea va fi amenajată corespunzător și va fi dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură și centrală termică, precum și cu mobilierul necesar desfășurării activității, conform Consiliului Județean Cluj.