Binecuvântare pentru credincioși mehedințeni

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Gornenți, filie a Parohiei Podeni, județul Mehedinți.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa și‑a exprimat sentimentul trăit odată cu sosirea în mijlocul acestei comunități: „Iubiți credincioși, pentru mine este o bucurie să mă aflu în satul Gornenți, care a dat de‑a lungul existenței sale oameni de mare valoare, aici trăind personalități care au dat dovadă de omenie, de bunătate, fiind și satul natal al părinților călugări: Vichentie Popescu, Ieronim Stoican și Savu Martinescu”.

Parohia Podeni din Protopopiatul Drobeta‑Turnu Severin, cu filiile arondate (Gornenți și Malarișca), este păstorită din anul 2019 de pr. Marian Pănciulescu.