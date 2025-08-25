La Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, a fost cinstit cu mare evlavie, de către părinții athoniți, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cel care și‑a petrecut ultimii ani din viață
Binecuvântare pentru credincioși mehedințeni
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Gornenți, filie a Parohiei Podeni, județul Mehedinți.
În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa și‑a exprimat sentimentul trăit odată cu sosirea în mijlocul acestei comunități: „Iubiți credincioși, pentru mine este o bucurie să mă aflu în satul Gornenți, care a dat de‑a lungul existenței sale oameni de mare valoare, aici trăind personalități care au dat dovadă de omenie, de bunătate, fiind și satul natal al părinților călugări: Vichentie Popescu, Ieronim Stoican și Savu Martinescu”.
Parohia Podeni din Protopopiatul Drobeta‑Turnu Severin, cu filiile arondate (Gornenți și Malarișca), este păstorită din anul 2019 de pr. Marian Pănciulescu.