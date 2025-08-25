Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare pentru credincioși mehedințeni

Binecuvântare pentru credincioși mehedințeni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Arhid. Mircea Pădureanu - 25 August 2025

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Gornenți, filie a Parohiei Podeni, județul Mehedinți.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa și‑a exprimat sentimentul trăit odată cu sosirea în mijlocul acestei comunități: „Iubiți credincioși, pentru mine este o bucurie să mă aflu în satul Gornenți, care a dat de‑a lungul existenței sale oameni de mare valoare, aici trăind personalități care au dat dovadă de omenie, de bunătate, fiind și satul natal al părinților călugări: Vichentie Popescu, Ieronim Stoican și Savu Martinescu”.

Parohia Podeni din Protopopiatul Drobeta‑Turnu Severin, cu filiile arondate (Gornenți și Malarișca), este păstorită din anul 2019 de pr. Marian Pănciulescu.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri