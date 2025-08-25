Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii din localitatea buzoiană C.A. Rosetti

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 25 August 2025

Credincioșii Parohiei C.A. Rosetti din județul Buzău au primit duminică, 24 august, binecuvântare arhierească. În Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitate, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Din soborul slujitor au făcut parte: pr. Ionuț‑Cristian Vuță, consilier eparhial; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protoiereu al Protoieriei Buzău II; pr. Răzvan‑Valeriu Drăgoi, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Liviu‑Costel Niță; pr. Marcel Vișteanu, paroh al Parohiei Mihai Viteazul din Buzău; pr. Teodor Horhocea, paroh al Parohiei Gălbinași; pr. Florin Gheorlan, paroh al Parohiei Smeeni; ierod. Anastasie Iancu, inspector eparhial; arhid. Laurențiu Manea; arhid. Alexandru Savin și diac. George‑Gabriel Iorga.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de chiriarhul locului, care a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 11‑a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv, Matei 18, 23‑35), subliniind că iertarea aproapelui „din toată inima” este esențială pentru viața creștină. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că Dumnezeu ne iartă greșelile, cu condiția să arătăm și noi dragoste și iertare față de semeni, trăind conform voii Sale.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul George‑Gabriel Iorga a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Schitului Săseni din județul Buzău. 

 

