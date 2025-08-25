Binecuvântare pentru credincioșii din localitatea buzoiană C.A. Rosetti

Credincioșii Parohiei C.A. Rosetti din județul Buzău au primit duminică, 24 august, binecuvântare arhierească. În Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitate, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Din soborul slujitor au făcut parte: pr. Ionuț‑Cristian Vuță, consilier eparhial; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protoiereu al Protoieriei Buzău II; pr. Răzvan‑Valeriu Drăgoi, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Liviu‑Costel Niță; pr. Marcel Vișteanu, paroh al Parohiei Mihai Viteazul din Buzău; pr. Teodor Horhocea, paroh al Parohiei Gălbinași; pr. Florin Gheorlan, paroh al Parohiei Smeeni; ierod. Anastasie Iancu, inspector eparhial; arhid. Laurențiu Manea; arhid. Alexandru Savin și diac. George‑Gabriel Iorga.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de chiriarhul locului, care a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 11‑a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv, Matei 18, 23‑35), subliniind că iertarea aproapelui „din toată inima” este esențială pentru viața creștină. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că Dumnezeu ne iartă greșelile, cu condiția să arătăm și noi dragoste și iertare față de semeni, trăind conform voii Sale.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul George‑Gabriel Iorga a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Schitului Săseni din județul Buzău.