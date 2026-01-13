Binecuvântare pentru credincioşii din Roşiori, Protopopiatul Satu Mare

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în Parohia „Botezul Domnului” din localitatea Roșiori, Protopopiatul Satu Mare. Ierarhul a binecuvântat lumânărarul, a sfințit iconostasul, după care, în biserica parohială, a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezenţa numeroșilor credincioși și a autorităților locale. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul l‑a hirotesit pe preotul paroh Bogdan Răzvan Pintea întru iconom stavrofor, iar mai mulți binefăcători au fost distinși cu diploma Anului omagial.

În încheiere, părintele paroh Bogdan Răzvan Pintea a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru slujire, soborului slujitor, autorităților, membrilor corului și tuturor celor implicați, și, în semn de recunoștință, i‑a oferit ierarhului o bederniță cu Sfinții Trei Ierarhi.