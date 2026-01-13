Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioşii din Roşiori, Protopopiatul Satu Mare

Binecuvântare pentru credincioşii din Roşiori, Protopopiatul Satu Mare

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Pr. Adrian Dobreanu - 13 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în Parohia „Botezul Domnului” din localitatea Roșiori, Protopopiatul Satu Mare. Ierarhul a binecuvântat lumânărarul, a sfințit iconostasul, după care, în biserica parohială, a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezenţa numeroșilor credincioși și a autorităților locale. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul l‑a hirotesit pe preotul paroh Bogdan Răzvan Pintea întru iconom stavrofor, iar mai mulți binefăcători au fost distinși cu diploma Anului omagial.

În încheiere, părintele paroh Bogdan Răzvan Pintea a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru slujire, soborului slujitor, autorităților, membrilor corului și tuturor celor implicați, și, în semn de recunoștință, i‑a oferit ierarhului o bederniță cu Sfinții Trei Ierarhi. 

 

