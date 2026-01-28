Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii Parohiei Solomon, Protopopiatul Jibou

Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 28 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, duminică, 25 ianuarie. Din sobor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, părinți protopopi și alți preoți invitați, mulți dintre ei fii ai localității Solomon. Ierarhul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, arătând că întâlnirea Mântuitorului cu Zaheu rămâne un model grăitor al felului în care Hristos intră în viața omului și o schimbă din interior. Astfel, ierarhul a arătat că adevărata schimbare începe atunci când omul stă sincer înaintea lui Dumnezeu, fără măști și fără justificări: „Zaheu stă înaintea Domnului așa cum este. Nu se mai ascunde, nu se mai cosmetizează, nu mai încearcă să pară altcineva. Când stai înaintea Celui care te iubește, nu‑ți mai este teamă să‑ți recunoști viața, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu te scanează ca să te condamne, ci ca să te vindece. Iertarea vine mai întâi, iar pocăința se naște din această iubire”.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară desfășurată în cadrul parohiei, Preasfințitul Părinte Benedict i‑a oferit preotului paroh Ioan Albert o diplomă de apreciere și o bederniță. De asemenea, diplome de apreciere au fost acordate și ostenitorilor și binefăcătorilor bisericii. 

 

