Binecuvântare pentru credincioșii Parohiei Solomon, Protopopiatul Jibou

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, duminică, 25 ianuarie. Din sobor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, părinți protopopi și alți preoți invitați, mulți dintre ei fii ai localității Solomon. Ierarhul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, arătând că întâlnirea Mântuitorului cu Zaheu rămâne un model grăitor al felului în care Hristos intră în viața omului și o schimbă din interior. Astfel, ierarhul a arătat că adevărata schimbare începe atunci când omul stă sincer înaintea lui Dumnezeu, fără măști și fără justificări: „Zaheu stă înaintea Domnului așa cum este. Nu se mai ascunde, nu se mai cosmetizează, nu mai încearcă să pară altcineva. Când stai înaintea Celui care te iubește, nu‑ți mai este teamă să‑ți recunoști viața, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu te scanează ca să te condamne, ci ca să te vindece. Iertarea vine mai întâi, iar pocăința se naște din această iubire”.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară desfășurată în cadrul parohiei, Preasfințitul Părinte Benedict i‑a oferit preotului paroh Ioan Albert o diplomă de apreciere și o bederniță. De asemenea, diplome de apreciere au fost acordate și ostenitorilor și binefăcătorilor bisericii.