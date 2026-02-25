Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru elevii seminariști din Craiova

Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 25 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a particpat marți, 24 februarie, la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, la slujba Pavecerniței Mari în cadrul căreia s‑a citit a doua parte a Canonului de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Pr. lect. dr. Lucian Bot le‑a vorbit seminariştilor despre Triod, ca perioadă de îngrijire a sufletului, despre rolul postului în viața duhovnicească a creștinului şi despre necesitatea unirii postului cu rugăciunea și cu faptele de milostenie.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a explicat folosul rugăciunii permanente: „Atunci când te rogi, trebuie să simți puterea lui Dumnezeu, iar mintea trebuie să poarte numele lui Dumnezeu, ca să nu fie stârnită în patimi. Ispititorul îl distrage pe om de la legea lui Dumnezeu, producând răul în viaţa lui. Stăruiți în rugăciune, ca să nu fiţi ispitiţi ca protopărinții Adam și Eva! Țineți postul, mergeți la slujbele Bisericii, faceți fapte bune! Şi să ne rugăm permanent întocmai Sfântului Andrei Criteanul: Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!”

La Catedrala Mitropolitană din Craiova, Pavecernița Mare a fost săvârșită de un sobor sub protia pr. conf. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. dr. Picu Ocoleanu.

 

