Binecuvântare pentru elevii seminariști din Craiova

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a particpat marți, 24 februarie, la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, la slujba Pavecerniței Mari în cadrul căreia s‑a citit a doua parte a Canonului de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Pr. lect. dr. Lucian Bot le‑a vorbit seminariştilor despre Triod, ca perioadă de îngrijire a sufletului, despre rolul postului în viața duhovnicească a creștinului şi despre necesitatea unirii postului cu rugăciunea și cu faptele de milostenie.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a explicat folosul rugăciunii permanente: „Atunci când te rogi, trebuie să simți puterea lui Dumnezeu, iar mintea trebuie să poarte numele lui Dumnezeu, ca să nu fie stârnită în patimi. Ispititorul îl distrage pe om de la legea lui Dumnezeu, producând răul în viaţa lui. Stăruiți în rugăciune, ca să nu fiţi ispitiţi ca protopărinții Adam și Eva! Țineți postul, mergeți la slujbele Bisericii, faceți fapte bune! Şi să ne rugăm permanent întocmai Sfântului Andrei Criteanul: Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!”

La Catedrala Mitropolitană din Craiova, Pavecernița Mare a fost săvârșită de un sobor sub protia pr. conf. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. dr. Picu Ocoleanu.