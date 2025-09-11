Binecuvântare pentru preșcolarii și elevii mușatini

Marți, 9 septembrie, Grădina de Copii a Fundației „Episcop Melchisedec” a răsunat de glasurile celor peste 200 de preșcolari și școlari care s‑au pregătit să înceapă cursurile în noul an școlar 2025‑2026. Preșcolarii de la Grădinița cu program prelungit „Episcop Melchisedec”, elevii Școlii Primare Mușatinii și, începând cu acest an școlar, elevii Școlii Gimnaziale Mușatinii, alături de părinți și de cadrele didactice au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a oficiat slujba de sfințire a apei și apoi a înălțat rugăciuni de binecuvântare a elevilor și a cadrelor didactice la început de an școlar.

Alături de ierarh s‑au aflat în rugăciune preoți din Protopopiatul Roman și preoți din administrația eparhială, cărora li s‑au adăugat arhimandritul Pimen Costea, președintele Fundației „Episcop Melchisedec”, monahia Dionisia Șchiopu, directorul educațional al fundației, Dan Laurențiu Leoreanu, primarul orașului Roman, și Mihai Giosanu, inspector școlar de disciplina Religie la ISJ Neamț.

După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat elevilor și cadrelor didactice un cuvânt de binecuvântare la început de an școlar și a felicitat cadrele didactice și pe ostenitorii care au sprijinit buna funcționare a mijloacelor necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv‑educativ.

Monahia Dionisia Șchiopu a adresat celor prezenți un cuvânt de bun-venit, apoi a prezentat succint activitatea Despinei Pâcă, directorul Școlii Gimnaziale Mușatinii, și decizia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim de a răsplăti efortul și implicarea depuse de aceasta, drept care Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, i-a oferit acesteia „Ordinul Melchisedec”, Clasa I.

Totodată, au fost oferite diplome de vrednicie câtorva părinți ai copiilor care au sprijinit finalizarea lucrărilor la spațiul de joacă și a incintei instituției.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a binecuvântat mulțimea de elevi, apoi a stropit cu apă sfințită sălile de clasă pentru fiecare nivel de învățământ.