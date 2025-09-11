Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru preșcolarii și elevii mușatini

Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 11 Septembrie 2025

Marți, 9 septembrie, Grădina de Copii a Fundației „Episcop Melchisedec” a răsunat de glasurile celor peste 200 de preșcolari și școlari care s‑au pregătit să înceapă cursurile în noul an școlar 2025‑2026. Preșcolarii de la Grădinița cu program prelungit „Episcop Melchisedec”, elevii Școlii Primare Mușatinii și, începând cu acest an școlar, elevii Școlii Gimnaziale Mușatinii, alături de părinți și de cadrele didactice au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a oficiat slujba de sfințire a apei și apoi a înălțat rugăciuni de binecuvântare a elevilor și a cadrelor didactice la început de an școlar.

Alături de ierarh s‑au aflat în rugăciune preoți din Protopopiatul Roman și preoți din administrația eparhială, cărora li s‑au adăugat arhimandritul Pimen Costea, președintele Fundației „Episcop Melchisedec”, monahia Dionisia Șchiopu, directorul educațional al fundației, Dan Laurențiu Leoreanu, primarul orașului Roman, și Mihai Giosanu, inspector școlar de disciplina Religie la ISJ Neamț.

După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat elevilor și cadrelor didactice un cuvânt de binecuvântare la început de an școlar și a felicitat cadrele didactice și pe ostenitorii care au sprijinit buna funcționare a mijloacelor necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv‑educativ.

Monahia Dionisia Șchiopu a adresat celor prezenți un cuvânt de bun-venit, apoi a prezentat succint activitatea Despinei Pâcă, directorul Școlii Gimnaziale Mușatinii, și decizia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim de a răsplăti efortul și implicarea depuse de aceasta, drept care Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, i-a oferit acesteia „Ordinul Melchisedec”, Clasa I.

Totodată, au fost oferite diplome de vrednicie câtorva părinți ai copiilor care au sprijinit finalizarea lucrărilor la spațiul de joacă și a incintei instituției.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a binecuvântat mulțimea de elevi, apoi a stropit cu apă sfințită sălile de clasă pentru fiecare nivel de învățământ.

 

