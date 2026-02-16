Binecuvântarea noului ansamblu al Parohiei Poenari Enuță din Giurgiu

Credincioșii Parohiei „Sfântul Nicolae”-Poenari Enuță din comuna Ulmi, județul Giurgiu, au avut bucuria de a‑l primi în mijlocul lor, duminică, 15 februarie, pe Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și a binecuvântat noul ansamblu parohial, format din capelă, clopotniță și sală de mese.

La momentul potrivit, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor despre cea de‑a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și despre rolul milei creștine în dobândirea mântuirii: „Mântuitorul va veni a doua oară întru slavă. La Parusie, la a doua venire, va așterne scaunele de judecată și El va fi Iisus, Judecătorul suprem, Care va avea de‑a dreapta pe Maica Domnului și de‑a stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ei nu sunt judecători, ci sunt mijlocitori ca să se roage la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea sufletelor. De multe ori judecățile omului sunt limitate, sunt strâmbe, sunt greșite, sunt relative. Dumnezeu spune: «Judecățile Mele nu sunt ca ale voastre». De asemenea, auzim ce spune Judecătorul suprem Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi: «Străin am fost și M‑ați primit; gol am fost și M‑ați îmbrăcat; bolnav am fost și M‑ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine». «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu!», le spune celor drepți”.

Ierarhul a apreciat activitatea pastoral‑misionară și social‑filantropică a părintelui paroh George Ionel Stan și a adresat mulțumiri celor implicați în ridicarea noului edificiu: „Doresc să‑i mulțumesc părintelui paroh și doamnei preotese, precum și dumneavoastră, celor care l‑ați sprijinit pe părinte să se ridice această capelă unde puteți veniți să vă rugați pentru copiii și pentru familiile dumneavoastră”.

Părintele paroh a punctat faptul că noua capelă va servi drept spațiu liturgic provizoriu pe durata restaurării bisericii istorice de la 1790, ce are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei”. Noua capelă sfințită l‑a primit drept ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.