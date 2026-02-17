Binecuvântarea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit sâmbătă, 14 februarie, slujba de binecuvântare a sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al județului Alba. Ierarhul a participat şi la momentul dezvelirii plăcii de onoare a unității, dedicate foștilor comandanți, apoi a săvârșit slujba de binecuvântare a unei troițe din incinta ISU Alba.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul i‑a oferit Ordinul „Credință și Unire” colonelului Ovidiu Nicolae Costea, inspector‑șef al ISU „Unirea” al județului Alba, pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos. La rândul său, inspectorul‑şef i‑a oferit ierarhului o diplomă de excelență.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit şi a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Arhiepiscopală. În cadrul slujbei, Ștefan Bretoiu, directorul Radioului Reîntregirea, a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a catedralei, dirijată de Antonio Rotar.