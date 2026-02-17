Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântarea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 17 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit sâmbătă, 14 februarie, slujba de binecuvântare a sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al județului Alba. Ierarhul a participat şi la momentul dezvelirii plăcii de onoare a unității, dedicate foștilor comandanți, apoi a săvârșit slujba de binecuvântare a unei troițe din incinta ISU Alba.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul i‑a oferit Ordinul „Credință și Unire” colonelului Ovidiu Nicolae Costea, inspector‑șef al ISU „Unirea” al județului Alba, pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos. La rândul său, inspectorul‑şef i‑a oferit ierarhului o diplomă de excelență.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit şi a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Arhiepiscopală. În cadrul slujbei, Ștefan Bretoiu, directorul Radioului Reîntregirea, a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a catedralei, dirijată de Antonio Rotar.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia
