Binecuvântarea sfinților la Parohia Bărbătescu Vechi din Capitală

Pomenirea la 17 februarie a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitor al paraclisului Bisericii Bărbătescu Vechi din București care sărbătorește azi un an de la sfințire, reprezintă o mare bucurie pentru toți membrii comunității parohiale. Cu prilejul acestui eveniment, un bogat program liturgic a debutat în biserica parohială în dimineața zilei de vineri, 10 februarie, când din Grecia au fost aduse mâna dreaptă a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron și cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat.

Sfintele moaște au fost aduse, de la Catedrala Mitropoliei de Serres și Nigrita, de o delegație formată din părintele arhimandrit Nectarie Kaimakamis și părintele Rafael Ligda, odoarele fiind întâmpinate de credincioșii prezenți și de un sobor de preoți condus de părintele paroh Viorel Dincă. A fost săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, pomenit în această zi, și de Sfânta Liturghie.

Părintele paroh Viorel Dincă ne‑a vorbit despre bucuria primirii cinstitelor odoare și despre programul liturgic al acestei sărbători a parohiei: „Ne bucurăm că în cetatea Bucureștilor a sosit o mare comoară duhovnicească, aceste sfinte moaște care sunt daruri ale lui Dumnezeu. Bucuria prilejuită de aducerea acestor odoare se datorează dragostei părintești a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel care se îngrijește permanent de creșterea noastră duhovnicească. Preafericirea Sa ne‑a acordat binecuvântarea de a organiza în această perioadă mai multe manifestări religioase prilejuite de cinstirea Sfântului Teodor Tiron, unul dintre ocrotitorii acestui paraclis de la demisolul noii biserici parohiale care împlinește un an de la sfințire. Ne‑am gândit că nu este un mod mai frumos de a petrecere această perioadă decât alături de sfinți. De aceea, am dorit să aducem sfinte moaște ale unor sfinți care au legătură cu paraclisul nostru și care sunt cinstiți în această perioadă. Delegația din Grecia care a adus aceste odoare duhovnicești a venit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teologos, Mitropolit de Serres și Nigrita, care are un mare respect și multă dragoste față de binecredinciosul popor român. Delegația va rămâne la București până marți, 14 februarie, până la ora 14:00, când se va întoarce în Grecia. În aceeași zi, pentru a continua sărbătoarea încununată de prăznuirea Sfântului Teodor Tiron, vor fi aduse spre închinare fragmente din moaștele a trei alți sfinți iubiți de poporul român: Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Ierarh Nectarie al Pentapolei și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou”.

„Nu venim pentru prima dată în București întrucât am ajuns aici și în anii 2018 și 2019, când am adus sfinte moaște la Biserica «Sfântul Gheorghe»‑Nou. Vizita din aceste zile are în vedere pelerinajul de la biserica Sfântului Nicolae - Bărbătescu Vechi. Aducem aceste sfinte moaște în Capitala României pentru ca poporul binecredincios al lui Dumnezeu să se bucure de binecuvântarea Sa. În această vreme dificilă pe care lumea o traversează ne rugăm ca harul lui Dumnezeu, mijlocit de sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat, să ne acopere pe toți”, a adăugat și arhimandritul Nectarie Kaimakamis.

Programul liturgic a continuat vineri, sâmbătă și duminică prin săvârșirea Sfintei Liturghii, iar seara, a slujbei Vecerniei și Acatistelor celor doi sfinți. În contextul Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, sâmbătă și duminică seara au fost susținute în lăcașul de rugăciune din sectorul 5 al Capitalei două conferințe, vorbitorii fiind prof. dr. Nicolae Gheorghiță, respectiv pr. conf. dr. Gheorghe Holbea.