Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântări arhiereşti la Negreşti‑Oaş

Binecuvântări arhiereşti la Negreşti‑Oaş

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 10 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 8 martie, la Negrești-Oaș, în biserica Parohiei Negrești I, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a sfințit înainte Sfânta Cruce mare din Sfântul Altar, Proscomidiarul și mobilierul cu care a fost înzestrat Sfântul Altar, rostind rugăciunile de sfințire și stropindu‑l cu agheasmă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că, în prezent, creștinii trebuie să fie împreună, trecând peste ideologii, orientări politice sau alte lucruri ce ar putea să îi separe, şi că aceştia trebuie să se roage pentru pacea lumii, deoarece pacea a adus‑o Mântuitorul Iisus Hristos.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţii directoarei Liceului Tehnologic „I.C. Andron”, prof. Rodica Bud, inspectoarei pentru siguranța școlară a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Lavinia Pop, şi voluntarei de la Crucea Roșie, Angelica Vida. Ierarhul a primit mai multe daruri şi o icoană cu Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna, pictată de Gabriel Solomon.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri