Binecuvântări arhiereşti la Negreşti‑Oaş

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 8 martie, la Negrești-Oaș, în biserica Parohiei Negrești I, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a sfințit înainte Sfânta Cruce mare din Sfântul Altar, Proscomidiarul și mobilierul cu care a fost înzestrat Sfântul Altar, rostind rugăciunile de sfințire și stropindu‑l cu agheasmă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că, în prezent, creștinii trebuie să fie împreună, trecând peste ideologii, orientări politice sau alte lucruri ce ar putea să îi separe, şi că aceştia trebuie să se roage pentru pacea lumii, deoarece pacea a adus‑o Mântuitorul Iisus Hristos.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţii directoarei Liceului Tehnologic „I.C. Andron”, prof. Rodica Bud, inspectoarei pentru siguranța școlară a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Lavinia Pop, şi voluntarei de la Crucea Roșie, Angelica Vida. Ierarhul a primit mai multe daruri şi o icoană cu Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna, pictată de Gabriel Solomon.