Popas de rugăciune în Parohia Oradea‑Tei

Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 10 Martie 2026

În cea de‑a doua duminică din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 8 martie, când la nivel internațional este serbată Ziua Femeii, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s‑a aflat în mijlocul comunității euharistice din Parohia Oradea‑Tei, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a descris acest popas duminical drept o a doua Duminică a Ortodoxiei, datorită biruinței învățăturii dreptei credințe - revelată Părinților cu viață sfântă ai Bisericii - cu privire la harul lui Dumnezeu sau energiile dumnezeiești necreate împotriva rezultatelor filozofării omenești, în special a teologilor apuseni, tributari sistemelor raționaliste existente la vremea acestei sensibile dezbateri dogmatice: „În călătoria Sfântului și Marelui Post al Paștilor, cea de‑a doua duminică este închinată cinstirii Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, (...) care a tâlcuit dreapta credință cu privire la harul lui Dumnezeu, prin care omul se poate apropia de Creatorul său, cunoscând încă din viața de aici darurile Duhului Sfânt; dintre care Cel mai mare, pe Care Îl face Dumnezeu oamenilor, este Fiul Său, pe Care Îl trimite pe pământ”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Florin‑Vasile Milian a fost hirotonit diacon, pe seama Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Oradea‑Tei, unde a slujit vreme de 18 ani în ascultarea de cântăreț bisericesc.

La final, au vorbit pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Dragomir Balota, secretar protopopesc, care a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea arhierească şi i‑a oferit icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

 

