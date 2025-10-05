Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata a primit veșmânt nou de har

În prima duminică a lunii octombrie, ieșenii din cartierele Mircea cel Bătrân și Galata s-au bucurat de încununarea ostenelilor lor pentru zidirea și împodobirea noii biserici închinate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și Sfintei Teodora de la Sihla. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Înalt­prea­sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Mii de oameni au asistat, încă de la primele ore ale dimineții, la slujba de sfințire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Galata, cum este cunoscut lăcașul de ieșeni. Numeroși tineri și vârstnici, părinți și copii au luat parte la târnosirea bisericii, precum și la Sfânta Liturghie săvârșită pe un podium amenajat în curtea parohiei.

Ierarhii au binecuvântat pereții exteriori ai bisericii prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu apă sfințită. Ulterior, după înconjurarea lăcașului dimpreună cu credincioșii, au sfințit și pecetluit Sfântul Altar, binecuvântând totodată catapeteasma și pictura interioară.

Părintele Mitropolit Teofan a arătat în predica sa de ce este important să-i iertăm pe vrăjmași și cât de necesară este pomenirea lor în rugăciunile înălțate către Dumnezeu, arătând că iubirea milostivă îl face pe om cu adevărat liber: „Și dacă Dumnezeu vede că nu te răzbuni pe vrăjmași, că nu-i vor­bești de rău, ci chiar te rogi pentru ei, nu se știe cum harul lui Dumnezeu, într-o bună zi, se revarsă asupra ta și primești o picătură din puterea Lui care să te facă să le simți prezența (vrăj­mașilor, n.r.) în inima ta în stare de iubire. De ce ne-a lăsat această poruncă? Pentru că numai omul care iubește este un om liber, altfel inima îți este încătușată, dorind să găsești căi potrivite pentru a răspunde răului cu rău. Încercând a te dezlega de aceasta, dobândești libertatea cea adevărată, căci, mărturisea de asemenea un sfânt al închisorilor din veacul trecut, canonizat recent, Sfântul Constantin Sârbu, «iubirea te face liber, iar smerenia, legată atât de intim de iubire, te face puternic». Și spunea el că «cel ce urăște moare de două ori, iar cel ce iubește nu moarte niciodată». Moare de două ori pentru că ura este moarte aici, un om care urăște este un om mort și mai primește și moartea cea veșnică, plecând cu această ură în veșnicie, iar cel care iubește este viu și în această lume și primește și viețuirea în veșnicia prezenței lui Dumnezeu”.

După cântarea „Cuvine-se cu adevărat”, teologul Cătălin Timofte a primit hirotonia întru diacon, urmând ca, în perioada următoare, după împlinirea unui stagiu de practică liturgică, să fie rânduit preot paroh pe seama Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” Lungani, comuna Voinești, jud. Iași.

Pentru meritele deosebite, părintele Mircea Stoleriu a primit „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție a mitropoliei, iar preoții slujitori Adrian Dinu și Ionuț Ungureanu au primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”.

Scurt istoric

După anul 1989, credincioșii din noile cartiere de blocuri au avut posibilitatea de a-și construi biserici, înființându-se astfel noi parohii. Pentru cartierele Galata și Mircea cel Bătrân a fost numit la 1 iunie 1990 preotul Mircea Stoleriu.

Arhitectul proiectului a fost Ioan Sasu, iar rezistența clădirii a fost asigurată de dr. ing. Adrian Mihalache. Lucrările de zidire au început simbolic pe 23 noiembrie 1990, până în anul 2007. Între anii 2014-2025, lăcașul de rugăciune a fost împodobit cu pictură, în tehnica al fresco, de către pictorul Vasile Lefter din municipiul Alba Iulia.

Pe 21 noiembrie 1996, demisolul bisericii a fost sfințit și a început să fie folosit pentru slujbe.

Altarul bisericii a fost binecuvântat la 13 octombrie 2007 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci locțiitor de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.