Biserica din parohia sălăjeană Boian a fost resfinţită

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i‑a binecuvântat pe credincioșii Parohiei Boian, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, în Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august.

Ierarhul a săvârșit slujba de resfințire, care a cuprins în mod deosebit sfințirea Sfintei Mese a Altarului. La finalul slujbei de resfințire, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură, explicând credincioșilor rânduiala și semnificația sfințirii bisericii și a Sfintei Mese.

În continuare, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi a subliniat, în cuvântul de învățătură, importanţa darului iertării.

Ierarhul a spus că trebuie să ne aducem mereu aminte de Dumnezeu, Cel care este milostiv și iartă păcatele noastre: „El ne‑a iertat toată datoria, cei zece mii de talanți, pe care niciodată nu i‑am fi putut plăti. Dacă El ne‑a iertat atât de mult, și noi suntem chemați să iertăm puținul greșelilor aproapelui”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „DOXA”, dirijat de prof. Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

Părintele Episcop Benedict l‑a hirotesit întru sachelar pe pr. paroh Răzvan Adrian Mândruț, iar familia Viorica și Vasile Pop, principalii binefăcători ai lucrărilor desfășurate la lăcașul de cult, a primit din partea ierarhului o diplomă de apreciere.