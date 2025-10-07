Biserica Palatului Cotroceni și‑a cinstit ocrotitorii

Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, ocrotitorii spirituali ai bisericii Palatului Cotroceni din Capitală, au fost cinstiți în ziua lor de sărbătoare, marți, 7 octombrie, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment a participat și Nicușor Daniel Dan, președintele României.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat la Dumnezeiasca Liturghie alături de ierarh au făcut parte: arhimandritul Antipa Burghelea; părintele Victor‑Lucian Georgescu, protopop al Protoieriei Sector 1 Capitală; părintele Alexandru Bodoros, slujitor al lăcașului de închinare; arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, precum și alți clerici.

Printre credincioșii adunați în rugăciune la sărbătoarea hramului acestei biserici s‑a aflat și Nicușor Daniel Dan, președintele României, precum și alți ostenitori ai Administrației Prezidențiale.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre cinstirea de care se bucură cei doi martiri, precum și despre importanța sărbătoririi ocrotitorilor instituțiilor publice: „Astăzi trăim bucuria deosebită de a‑i sărbători împreună pe ocrotitorii bisericii de la Reședința prezidențială a României, pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah. Aceștia se bucură de o largă popularitate printre creștinii ortodocși români, dar și printre creștinii de tradiție occidentală, cei doi mucenici fiind cinstiți deopotrivă în Răsăritul și în Apusul creștin. Este o bucurie de fiecare dată când sărbătorim un hram, pentru că biserica sărbătorită reprezintă inima unei comunități. Suntem obișnuiți cu hramurile de la mănăstiri și de la biserici, însă este o mare binecuvântare pentru o instituție, mai ales una de importanță crucială cum este Președinția României, pentru spitale, școli sau alte instituții care au privilegiul de a avea o biserică sau un paraclis în cadrul lor și unde se săvârșește Sfânta Liturghie, cerându‑se de la Dumnezeu înțelepciune, răbdare și mult discernământ pentru a fi luate cele mai bune și temeinice decizii în favoarea comunității respective”.

În continuare, Preasfinția Sa a detaliat istoria vieții celor doi mucenici și a relatat intervenția lor minunată în viața Binecredinciosului Împărat Justinian cel Mare: „Ei au trăit la sfârșitul secolului al 3‑lea și începutul secolului al 4‑lea. Au fost înalți ofițeri romani și, datorită calităților lor militare, au fost promovați în garda imperială a împăratului Galeriu. Ca foarte mulți ofițeri și militari, și Sfinții Serghie și Vah au îmbrățișat creștinismul, păstrând această identitate spirituală cu discreție, în inima lor. În momentul în care au fost deconspirați, împăratul, care îi aprecia, a făcut toate diligențele pentru a‑i determina să renunțe la religia lor. Nereușind, a apelat la serviciile unui guvernator, Antiohus din Mesopotamia, care era prieten de o viață cu Sfântul Serghie și care s‑a străduit să îi convingă să se lepede de creștinism. Nereușind, cei doi au fost supuși la torturi în timpul cărora Vah a murit. După moarte, acesta s‑a arătat în mod repetat lui Serghie, îndemnându‑l să nu renunțe la credința lui creștină indiferent de chinurile la care va fi supus și, văzând autoritățile că nu renunță, acesta a fost decapitat. De aceea, cultul lor s‑a răspândit îndată după moartea lor martirică mai ales în Siria, unde a fost înălțat un altar de către episcopul de Hierapolis, un oraș din nordul Siriei. Pe locul acestuia a fost ridicată, în secolul al 5‑lea, o biserică de zid. Înainte de a deveni împărat în anul 527, Justinian cel Mare a trecut printr‑o grea încercare. Unchiul său, Iustin 1, care conducea Imperiul Bizantin, l‑a suspectat de organizarea unui complot împotriva sa și l‑a condamnat la moarte. Pentru scurtă vreme, Justinian s‑a ascuns și, între timp, s‑a descoperit că era cu adevărat nevinovat. În timpul în care el a fugit de autoritatea imperială, s‑a rugat cu insistență Sfinților Serghie și Vah și a avut parte de semne prin care a înțeles că datorită intervenției minunate a celor doi mucenici s‑a descoperit nevinovăția lui, a dobândit iertarea împăratului și, în felul acesta, și‑a salvat viața. La scurtă vreme a devenit el însuși împărat și printre primele hotărâri pe care le‑a luat s‑a numărat zidirea unei catedrale pe locul unde au fost martirizați Sfinții Serghie și Vah”.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată până în prezent, ierarhul i‑a oferit preotului Alexandru Bodoros, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, rangul onorific de iconom stavrofor. Tot din partea Patriarhului României, Preasfinția Sa a mai acordat unor ostenitori din Administrația Prezidențială distincții, ca apreciere pentru activitatea de promovare a culturii și valorilor creștine.

În încheiere, președintele României a transmis felicitări tuturor celor care au contribuit la refacerea și înfrumusețarea lăcașului de cult, precum și un mesaj de apreciere și deschidere față de toți credincioșii care aleg să intre și să se roage în biserica Palatului Cotroceni.