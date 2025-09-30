Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae" din Rohia-Baltă a fost resfinţită

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia-Baltă a fost resfinţită

Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 30 Septembrie 2025

Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a localității, duminică, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Maramureșului și Sătmarului, fiu al satului, s‑au aflat în Parohia Rohia-Baltă unde au resfințit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” şi au săvârşit Sfânta Liturghie în pridvorul nou al bisericii.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit lăcaşului de cult, cu această ocazie, un hram nou, „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, pe lângă cel al Sfântului Ierarh Nicolae.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la pericopa evanghelică despre pescuirea minunată, din Duminica a 18‑a după Rusalii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la priceasnă au cântat Andreea Ghițiu și Florin Gherman, fii ai satului.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit distincţii preotului paroh Vasile Mihai Hatos, Consiliului parohial şi unui număr însemnat de binefăcători.

Preotul paroh Vasile Mihai Hatos a dăruit celor doi ierarhi câte un omofor, un epitrahil, iar ca un simbol al celor 700 de ani de la atestarea documentară, câte o Sfântă Cruce sculptată în lemn.

 

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
