Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia-Baltă a fost resfinţită

Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a localității, duminică, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Maramureșului și Sătmarului, fiu al satului, s‑au aflat în Parohia Rohia-Baltă unde au resfințit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” şi au săvârşit Sfânta Liturghie în pridvorul nou al bisericii.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit lăcaşului de cult, cu această ocazie, un hram nou, „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, pe lângă cel al Sfântului Ierarh Nicolae.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la pericopa evanghelică despre pescuirea minunată, din Duminica a 18‑a după Rusalii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la priceasnă au cântat Andreea Ghițiu și Florin Gherman, fii ai satului.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit distincţii preotului paroh Vasile Mihai Hatos, Consiliului parohial şi unui număr însemnat de binefăcători.

Preotul paroh Vasile Mihai Hatos a dăruit celor doi ierarhi câte un omofor, un epitrahil, iar ca un simbol al celor 700 de ani de la atestarea documentară, câte o Sfântă Cruce sculptată în lemn.