Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Buzău și-a cinstit ocrotitorul

Data: 08 Ianuarie 2026

Sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul a adus multă bucurie duhovnicească în comunitatea parohială din cartierul Poștă al municipiului Buzău. În ziua hramului lăcașului de cult, miercuri, 7 ianuarie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Împreună cu ierarhul au slujit opt clerici: pr. paroh Marian Gegea, vicar administrativ eparhial; pr. Marius-Daniel Ciobotă, consilier eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protopop al Protoieriei Buzău I; pr. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; pr. Daniel Bahnea, spiritual al Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău; pr. pensionar Nicolae Dumitrașcu; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În predica rostită, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat locul unic pe care Sfântul Proroc Ioan Botezătorul îl ocupă în iconomia mântuirii. Ierarhul a subliniat că Înaintemergătorul Domnului se bucură de o cinstire deosebită pentru viața sa de asceză, înfrânare și mărturisire a adevărului, dar și pentru rolul său esențial la Botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos în râul Iordan, când S-a arătat lumii Preasfânta Treime.

La final a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii sfântului lăcaș, mutați la Domnul, precum și pentru Arhiepiscopul Epifanie Norocel, cu prilejul împlinirii a 13 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Părintele paroh Marian Gegea a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru binecuvântarea arhi­erească, dragostea și purtarea de grijă arătate comunității. În acest context, a amintit de fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, oferit parohiei, în urmă cu doi ani, de către Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, dar și de împlinirile recente - racla pentru cinstitele moaște, pictura paraclisului, aflată încă în curs de realizare, și noua catapeteasmă a bisericii -, scoțând în evidență implicarea enoriașilor și sprijinul constant al chiriarhului.